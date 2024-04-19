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Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни

Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни - РИА Новости, 19.04.2024

Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни

Более 12 тысяч семей отмечают свои семейные юбилеи каждый год в Подмосковье, в этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:48

2024-04-19T18:48

2024-04-19T18:49

новости подмосковья

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семья

социальные выплаты

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 12 тысяч семей отмечают свои семейные юбилеи каждый год в Подмосковье, в этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Семейные юбилеи – это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи совместной выплатой", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет. В 2024 году свой юбилей отметила пожилая пара из Королева – Анатолий и Валентина Воронины, живущие в любви и согласии уже 50 лет. В Минсоцразвития рассказали, что заявление на выплату подается один раз на региональном портале госуслуг, а после выплата перечисляется автоматически на каждый юбилей семейной жизни. Размер выплат зависит от количества совместно прожитых лет. В 50-летний юбилей семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет – 6 тысяч рублей и далее.

https://ria.ru/20240131/semya-1924653895.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), королев, семья, социальные выплаты