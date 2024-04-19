https://ria.ru/20240419/vyplaty-1941129176.html
Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни
Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни - РИА Новости, 19.04.2024
Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни
Более 12 тысяч семей отмечают свои семейные юбилеи каждый год в Подмосковье, в этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:48
2024-04-19T18:48
2024-04-19T18:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
семья
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 12 тысяч семей отмечают свои семейные юбилеи каждый год в Подмосковье, в этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Семейные юбилеи – это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи совместной выплатой", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет. В 2024 году свой юбилей отметила пожилая пара из Королева – Анатолий и Валентина Воронины, живущие в любви и согласии уже 50 лет. В Минсоцразвития рассказали, что заявление на выплату подается один раз на региональном портале госуслуг, а после выплата перечисляется автоматически на каждый юбилей семейной жизни. Размер выплат зависит от количества совместно прожитых лет. В 50-летний юбилей семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет – 6 тысяч рублей и далее.
https://ria.ru/20240131/semya-1924653895.html
https://ria.ru/20231108/vyplaty-1908210019.html
московская область (подмосковье)
королев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), королев, семья, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Семья, Социальные выплаты
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 12 тысяч семей отмечают свои семейные юбилеи каждый год в Подмосковье, в этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«
"Семейные юбилеи – это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи совместной выплатой", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет.
В 2024 году свой юбилей отметила пожилая пара из Королева
– Анатолий и Валентина Воронины, живущие в любви и согласии уже 50 лет.
В Минсоцразвития рассказали, что заявление на выплату подается один раз на региональном портале госуслуг, а после выплата перечисляется автоматически на каждый юбилей семейной жизни.
Размер выплат зависит от количества совместно прожитых лет. В 50-летний юбилей семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет – 6 тысяч рублей и далее.