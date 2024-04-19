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Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни - РИА Новости, 19.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:48 19.04.2024 (обновлено: 18:49 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/vyplaty-1941129176.html
Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни
Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни - РИА Новости, 19.04.2024
Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни
Более 12 тысяч семей отмечают свои семейные юбилеи каждый год в Подмосковье, в этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:48
2024-04-19T18:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
семья
социальные выплаты
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 12 тысяч семей отмечают свои семейные юбилеи каждый год в Подмосковье, в этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Семейные юбилеи – это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи совместной выплатой", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет. В 2024 году свой юбилей отметила пожилая пара из Королева – Анатолий и Валентина Воронины, живущие в любви и согласии уже 50 лет. В Минсоцразвития рассказали, что заявление на выплату подается один раз на региональном портале госуслуг, а после выплата перечисляется автоматически на каждый юбилей семейной жизни. Размер выплат зависит от количества совместно прожитых лет. В 50-летний юбилей семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет – 6 тысяч рублей и далее.
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московская область (подмосковье), королев, семья, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Семья, Социальные выплаты

Более 3 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 12 тысяч семей отмечают свои семейные юбилеи каждый год в Подмосковье, в этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«
"Семейные юбилеи – это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи совместной выплатой", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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Там пояснили, что оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет.
В 2024 году свой юбилей отметила пожилая пара из Королева – Анатолий и Валентина Воронины, живущие в любви и согласии уже 50 лет.
В Минсоцразвития рассказали, что заявление на выплату подается один раз на региональном портале госуслуг, а после выплата перечисляется автоматически на каждый юбилей семейной жизни.
Размер выплат зависит от количества совместно прожитых лет. В 50-летний юбилей семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет – 6 тысяч рублей и далее.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевСемьяСоциальные выплаты
 
 
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