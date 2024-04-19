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Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО - РИА Новости, 19.04.2024
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Надежные люди
 
15:03 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/volontery-1941061394.html
Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО
Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО - РИА Новости, 19.04.2024
Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО
Волонтеры из Камызякского района Астраханской области изготовили сотую маскировочную сеть для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:03
2024-04-19T15:03
надежные люди
камызякский район
астраханская область
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Волонтеры из Камызякского района Астраханской области изготовили сотую маскировочную сеть для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает администрация губернатора региона. Волонтерское движение в поселке Верхнекалиновский появилось с самого начала специальной военной операции и объединяет более 250 человек. Это представители старшего поколения, специалисты организаций, педагоги, школьники и их родители. "Волонтеры из Камызякского района Астраханской области изготовили сотую маскировочную сеть. Таких значимых объемов своим ежедневным трудом добились участники добровольческой группы поселка Верхнекалиновский", - говорится в сообщении. Штаб по сбору гуманитарной помощи для земляков-военнослужащих расположен в местном Доме культуры. Здесь волонтеры ежедневно плетут маскировочные сети для фронта. Облегчить труд им помогает специальный станок для нарезки ткани. Помимо жизненно необходимых сетей, жители поселка Верхнекалиновский регулярно направляют военнослужащим продукты, одежду, медикаменты и талисманы, сделанные детьми.
https://ria.ru/20240419/nosilki-1941060984.html
камызякский район
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камызякский район, астраханская область, сво
Надежные люди, Камызякский район, Астраханская область, СВО

Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба Губернатора Астраханской областиАстраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО
Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Астраханской области
Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Волонтеры из Камызякского района Астраханской области изготовили сотую маскировочную сеть для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает администрация губернатора региона.
Волонтерское движение в поселке Верхнекалиновский появилось с самого начала специальной военной операции и объединяет более 250 человек. Это представители старшего поколения, специалисты организаций, педагоги, школьники и их родители.
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"Волонтеры из Камызякского района Астраханской области изготовили сотую маскировочную сеть. Таких значимых объемов своим ежедневным трудом добились участники добровольческой группы поселка Верхнекалиновский", - говорится в сообщении.
Штаб по сбору гуманитарной помощи для земляков-военнослужащих расположен в местном Доме культуры. Здесь волонтеры ежедневно плетут маскировочные сети для фронта. Облегчить труд им помогает специальный станок для нарезки ткани.
Помимо жизненно необходимых сетей, жители поселка Верхнекалиновский регулярно направляют военнослужащим продукты, одежду, медикаменты и талисманы, сделанные детьми.
 
Надежные людиКамызякский районАстраханская областьСВО
 
 
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