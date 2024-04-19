https://ria.ru/20240419/volontery-1941061394.html

Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО

Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО - РИА Новости, 19.04.2024

Астраханские волонтеры изготовили сотую маскировочную сеть для бойцов СВО

Волонтеры из Камызякского района Астраханской области изготовили сотую маскировочную сеть для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:03

2024-04-19T15:03

2024-04-19T15:03

надежные люди

камызякский район

астраханская область

сво

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Волонтеры из Камызякского района Астраханской области изготовили сотую маскировочную сеть для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает администрация губернатора региона. Волонтерское движение в поселке Верхнекалиновский появилось с самого начала специальной военной операции и объединяет более 250 человек. Это представители старшего поколения, специалисты организаций, педагоги, школьники и их родители. "Волонтеры из Камызякского района Астраханской области изготовили сотую маскировочную сеть. Таких значимых объемов своим ежедневным трудом добились участники добровольческой группы поселка Верхнекалиновский", - говорится в сообщении. Штаб по сбору гуманитарной помощи для земляков-военнослужащих расположен в местном Доме культуры. Здесь волонтеры ежедневно плетут маскировочные сети для фронта. Облегчить труд им помогает специальный станок для нарезки ткани. Помимо жизненно необходимых сетей, жители поселка Верхнекалиновский регулярно направляют военнослужащим продукты, одежду, медикаменты и талисманы, сделанные детьми.

https://ria.ru/20240419/nosilki-1941060984.html

камызякский район

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

камызякский район, астраханская область, сво