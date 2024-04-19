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В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались - РИА Новости, 19.04.2024
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07:06 19.04.2024 (обновлено: 07:23 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/vladimirov-1940946493.html
В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались
В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались - РИА Новости, 19.04.2024
В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались
Самолет упал в поле в Ставропольском крае, по оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:06
2024-04-19T07:23
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолет упал в поле в Ставропольском крае, по оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.&quot;Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется&quot;, — говорится в сообщении.Двух пилотов, как сообщил Владимиров, нашли живыми, их везут в больницу.Глава региона призвал не доверять непроверенным источникам и пользоваться только официальными данными.
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происшествия, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались

Губернатор Владимиров: в поле в Ставропольском крае упал самолет, жертв нет

© Владимир Владимиров/TelegramБомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
© Владимир Владимиров/Telegram
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолет упал в поле в Ставропольском крае, по оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
«

"Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Двух пилотов, как сообщил Владимиров, нашли живыми, их везут в больницу.
Глава региона призвал не доверять непроверенным источникам и пользоваться только официальными данными.
 
ПроисшествияСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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