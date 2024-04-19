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В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались
В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались - РИА Новости, 19.04.2024
В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались
Самолет упал в поле в Ставропольском крае, по оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:06
2024-04-19T07:06
2024-04-19T07:23
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолет упал в поле в Ставропольском крае, по оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров."Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется", — говорится в сообщении.Двух пилотов, как сообщил Владимиров, нашли живыми, их везут в больницу.Глава региона призвал не доверять непроверенным источникам и пользоваться только официальными данными.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались
Губернатор Владимиров: в поле в Ставропольском крае упал самолет, жертв нет