https://ria.ru/20240419/vladimirov-1940946493.html

В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались

В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались - РИА Новости, 19.04.2024

В Ставропольском крае упал самолет, пилоты катапультировались

Самолет упал в поле в Ставропольском крае, по оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:06

2024-04-19T07:06

2024-04-19T07:23

происшествия

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолет упал в поле в Ставропольском крае, по оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров."Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется", — говорится в сообщении.Двух пилотов, как сообщил Владимиров, нашли живыми, их везут в больницу.Глава региона призвал не доверять непроверенным источникам и пользоваться только официальными данными.

ставропольский край

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, владимир владимиров