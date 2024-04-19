https://ria.ru/20240419/video-1941077022.html

Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве

Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве - РИА Новости, 19.04.2024

Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале опубликовала видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:52

2024-04-19T15:52

2024-04-19T16:06

происшествия

москва

россия

ростовская область

александр бастрыкин

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале опубликовала видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки. "Это видео мои коллеги-полицейские сняли в Ростовской области. На кадрах – задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля", - написала Волк. На опубликованном видео полицейские просят молодого человека представиться, назвать адрес проживания, а также пояснить, за что тот задержан. Также на кадрах показан автомобиль, на котором, вероятно, фигуранты дела пытались скрыться. Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области. В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html

москва

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России 2024-04-19T15:52 true PT0M30S

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происшествия, москва, россия, ростовская область, александр бастрыкин, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы