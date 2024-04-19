https://ria.ru/20240419/video-1941077022.html
Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве - РИА Новости, 19.04.2024
Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале опубликовала видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:52
2024-04-19T15:52
2024-04-19T16:06
происшествия
москва
россия
ростовская область
александр бастрыкин
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941076459_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44dcfdd75b92dec4b1b1ae2ac3e1f022.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале опубликовала видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки. "Это видео мои коллеги-полицейские сняли в Ростовской области. На кадрах – задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля", - написала Волк. На опубликованном видео полицейские просят молодого человека представиться, назвать адрес проживания, а также пояснить, за что тот задержан. Также на кадрах показан автомобиль, на котором, вероятно, фигуранты дела пытались скрыться. Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области. В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html
москва
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941076459_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_97e5ac037407938c7a70c5c51fd45337.jpg
Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России
Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России
2024-04-19T15:52
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, ростовская область, александр бастрыкин, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Россия, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
Полиция опубликовала видео опроса подозреваемого в убийстве байкера в Москве
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале
опубликовала видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки.
«
"Это видео мои коллеги-полицейские сняли в Ростовской области. На кадрах – задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля", - написала Волк.
На опубликованном видео полицейские просят молодого человека представиться, назвать адрес проживания, а также пояснить, за что тот задержан. Также на кадрах показан автомобиль, на котором, вероятно, фигуранты дела пытались скрыться.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области. В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.