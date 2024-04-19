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Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве - РИА Новости, 19.04.2024
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15:52 19.04.2024 (обновлено: 16:06 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/video-1941077022.html
Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве - РИА Новости, 19.04.2024
Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале опубликовала видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:52
2024-04-19T16:06
происшествия
москва
россия
ростовская область
александр бастрыкин
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале опубликовала видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки. "Это видео мои коллеги-полицейские сняли в Ростовской области. На кадрах – задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля", - написала Волк. На опубликованном видео полицейские просят молодого человека представиться, назвать адрес проживания, а также пояснить, за что тот задержан. Также на кадрах показан автомобиль, на котором, вероятно, фигуранты дела пытались скрыться. Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области. В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
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РИА Новости
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Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России
Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России
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происшествия, москва, россия, ростовская область, александр бастрыкин, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Россия, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Опубликовано видео опроса подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве

Полиция опубликовала видео опроса подозреваемого в убийстве байкера в Москве

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале опубликовала видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки.
«
"Это видео мои коллеги-полицейские сняли в Ростовской области. На кадрах – задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля", - написала Волк.
На опубликованном видео полицейские просят молодого человека представиться, назвать адрес проживания, а также пояснить, за что тот задержан. Также на кадрах показан автомобиль, на котором, вероятно, фигуранты дела пытались скрыться.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области. В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
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ПроисшествияМоскваРоссияРостовская областьАлександр БастрыкинИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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