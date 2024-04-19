https://ria.ru/20240419/veter-1941104909.html

В Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду

В Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду - РИА Новости, 19.04.2024

В Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду

Порывы ветра в Московском регионе превысили 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:22

2024-04-19T17:22

2024-04-19T20:13

михаил леус

экология в россии

москва

погода

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Порывы ветра в Московском регионе превысили 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Ветер продолжает усиливаться. По данным метеостанций столичного региона, к 15 часам скорость ветра в порывах достигла 21 метров в секунду", — говорится в публикации.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в городе повалило четыре дерева. Информации о пострадавших пока не поступало.Городские службы призывают быть предельно внимательными на улицах.Как ранее рассказал Леус РИА Новости, погоду в Москве 19 апреля формирует теплый сектор активного циклона, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штормовой ветер в Москве Штормовой ветер в Москве к вечеру продолжает усиливаться, прохожих буквально сбивает с ног 2024-04-19T17:22 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил леус, экология в россии, москва, погода