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В Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду
В Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду
Порывы ветра в Московском регионе превысили 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:22
2024-04-19T17:22
2024-04-19T20:13
михаил леус
экология в россии
москва
погода
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Порывы ветра в Московском регионе превысили 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Ветер продолжает усиливаться. По данным метеостанций столичного региона, к 15 часам скорость ветра в порывах достигла 21 метров в секунду", — говорится в публикации.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в городе повалило четыре дерева. Информации о пострадавших пока не поступало.Городские службы призывают быть предельно внимательными на улицах.Как ранее рассказал Леус РИА Новости, погоду в Москве 19 апреля формирует теплый сектор активного циклона, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта.
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Штормовой ветер в Москве
Штормовой ветер в Москве к вечеру продолжает усиливаться, прохожих буквально сбивает с ног
2024-04-19T17:22
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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михаил леус, экология в россии, москва, погода
Михаил Леус, Экология в России, Москва, Погода
В Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду
Леус: в Москве к 15 часам скорость ветра в порывах достигла 21 метра в секунду
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Порывы ветра в Московском регионе превысили 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале
.
"Ветер продолжает усиливаться. По данным метеостанций столичного региона, к 15 часам скорость ветра в порывах достигла 21 метров в секунду", — говорится в публикации.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в городе повалило четыре дерева. Информации о пострадавших пока не поступало.
По шкале Бофорта, ветер силой от 21 м/с считается штормовым.
Городские службы призывают быть предельно внимательными на улицах.
Как ранее рассказал Леус РИА Новости, погоду в Москве 19 апреля формирует теплый сектор активного циклона, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта.