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В Тверской области дерево упало на ребенка

В Тверской области дерево упало на ребенка - РИА Новости, 19.04.2024

В Тверской области дерево упало на ребенка

Упавшее из-за сильного ветра дерево травмировало семилетнюю девочку в Тверской области, прокуратура и СК проводят проверки. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:33

2024-04-19T16:33

2024-04-19T16:33

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Упавшее из-за сильного ветра дерево травмировало семилетнюю девочку в Тверской области, прокуратура и СК проводят проверки. Инцидент произошел на территории поселка городского типа Козлово Конаковского муниципального округа. "Установлено, что 19 апреля в связи с резким порывом ветра на семилетнюю девочку возле Козловской городской больницы упало дерево. У ребенка диагностировано повреждение ноги. В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила прокуратура Тверской области. Проверку по факту травмирования ребенка проводит и СУСК РФ по региону. В пятницу в Тверской области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – наблюдаются сильный ветер, мокрый снег.

https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)