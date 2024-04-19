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В Тверской области дерево упало на ребенка
В Тверской области дерево упало на ребенка - РИА Новости, 19.04.2024
В Тверской области дерево упало на ребенка
Упавшее из-за сильного ветра дерево травмировало семилетнюю девочку в Тверской области, прокуратура и СК проводят проверки. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:33
2024-04-19T16:33
2024-04-19T16:33
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Упавшее из-за сильного ветра дерево травмировало семилетнюю девочку в Тверской области, прокуратура и СК проводят проверки. Инцидент произошел на территории поселка городского типа Козлово Конаковского муниципального округа. "Установлено, что 19 апреля в связи с резким порывом ветра на семилетнюю девочку возле Козловской городской больницы упало дерево. У ребенка диагностировано повреждение ноги. В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила прокуратура Тверской области. Проверку по факту травмирования ребенка проводит и СУСК РФ по региону. В пятницу в Тверской области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – наблюдаются сильный ветер, мокрый снег.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области дерево упало на ребенка
В Тверской области девочка получили травму из-за упавшего от ветра дерева
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Упавшее из-за сильного ветра дерево травмировало семилетнюю девочку в Тверской области, прокуратура и СК проводят проверки.
Инцидент произошел на территории поселка городского типа Козлово Конаковского муниципального округа.
«
"Установлено, что 19 апреля в связи с резким порывом ветра на семилетнюю девочку возле Козловской городской больницы упало дерево. У ребенка диагностировано повреждение ноги. В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила прокуратура Тверской области.
Проверку по факту травмирования ребенка проводит и СУСК РФ по региону.
В пятницу в Тверской области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – наблюдаются сильный ветер, мокрый снег.