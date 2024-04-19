Рейтинг@Mail.ru
В Парагвае сообщили о потерях в торговле с Россией из-за западных санкций - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 19.04.2024 (обновлено: 11:14 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/valdovinos-1940935256.html
В Парагвае сообщили о потерях в торговле с Россией из-за западных санкций
В Парагвае сообщили о потерях в торговле с Россией из-за западных санкций - РИА Новости, 19.04.2024
В Парагвае сообщили о потерях в торговле с Россией из-за западных санкций
Санкции Запада ведут к потерям Парагвая в торговле с Россией, но страна надеется быстро восстановить доходы, заявил в интервью РИА Новости парагвайский министр... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T03:10
2024-04-19T11:14
экономика
россия
парагвай
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940991452_0:0:764:431_1920x0_80_0_0_86e5de0b5507117c728e57fbe10aa947.jpg
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Санкции Запада ведут к потерям Парагвая в торговле с Россией, но страна надеется быстро восстановить доходы, заявил в интервью РИА Новости парагвайский министр финансов Карлос Фернандес Вальдовинос. "Парагвай получает значительно меньше денег, чем при нормальных обстоятельствах. Так что мы надеемся, что этот вопрос будет решен быстро ради благосостояния каждого", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, комментируя влияние западных санкций на торговлю с Россией. Вальдовинос отметил, что в настоящее время Россия является одним из главных рынков для экспорта говядины из Парагвая, и, хотя западные санкции не смогли привести к ограничениям, они усложнили торговлю между странами. "Но мы верим, что в конце концов в будущем все будет улажено", - подчеркнул парагвайский министр.
https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940880266.html
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
россия
парагвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940991452_91:0:764:505_1920x0_80_0_0_fba1738a5850f2fb1e836c2f588d96a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, парагвай, мвф, всемирный банк
Экономика, Россия, Парагвай, МВФ, Всемирный банк
В Парагвае сообщили о потерях в торговле с Россией из-за западных санкций

Глава минфина Парагвая Вальдовинос: санкции ведут к потерям в торговле с Россией

CC BY-SA 4.0 / Carlos Troya Palacios (cropped) / PhD Carlos Fernández ValdovinosМинистр финансов Парагвая Карлос Фернандес Вальдовинос
Министр финансов Парагвая Карлос Фернандес Вальдовинос - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Carlos Troya Palacios (cropped) / PhD Carlos Fernández Valdovinos
Министр финансов Парагвая Карлос Фернандес Вальдовинос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Санкции Запада ведут к потерям Парагвая в торговле с Россией, но страна надеется быстро восстановить доходы, заявил в интервью РИА Новости парагвайский министр финансов Карлос Фернандес Вальдовинос.
«
"Парагвай получает значительно меньше денег, чем при нормальных обстоятельствах. Так что мы надеемся, что этот вопрос будет решен быстро ради благосостояния каждого", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, комментируя влияние западных санкций на торговлю с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон
Вчера, 18:44
Вальдовинос отметил, что в настоящее время Россия является одним из главных рынков для экспорта говядины из Парагвая, и, хотя западные санкции не смогли привести к ограничениям, они усложнили торговлю между странами.
"Но мы верим, что в конце концов в будущем все будет улажено", - подчеркнул парагвайский министр.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
22 февраля, 19:20
 
ЭкономикаРоссияПарагвайМВФВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала