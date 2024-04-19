https://ria.ru/20240419/valdovinos-1940935256.html

В Парагвае сообщили о потерях в торговле с Россией из-за западных санкций

В Парагвае сообщили о потерях в торговле с Россией из-за западных санкций - РИА Новости, 19.04.2024

В Парагвае сообщили о потерях в торговле с Россией из-за западных санкций

Санкции Запада ведут к потерям Парагвая в торговле с Россией, но страна надеется быстро восстановить доходы, заявил в интервью РИА Новости парагвайский министр... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:10

2024-04-19T03:10

2024-04-19T11:14

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Санкции Запада ведут к потерям Парагвая в торговле с Россией, но страна надеется быстро восстановить доходы, заявил в интервью РИА Новости парагвайский министр финансов Карлос Фернандес Вальдовинос. "Парагвай получает значительно меньше денег, чем при нормальных обстоятельствах. Так что мы надеемся, что этот вопрос будет решен быстро ради благосостояния каждого", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, комментируя влияние западных санкций на торговлю с Россией. Вальдовинос отметил, что в настоящее время Россия является одним из главных рынков для экспорта говядины из Парагвая, и, хотя западные санкции не смогли привести к ограничениям, они усложнили торговлю между странами. "Но мы верим, что в конце концов в будущем все будет улажено", - подчеркнул парагвайский министр.

https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940880266.html

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экономика, россия, парагвай, мвф, всемирный банк