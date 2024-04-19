В Парагвае сообщили о потерях в торговле с Россией из-за западных санкций
Глава минфина Парагвая Вальдовинос: санкции ведут к потерям в торговле с Россией
CC BY-SA 4.0 / Carlos Troya Palacios (cropped) / PhD Carlos Fernández ValdovinosМинистр финансов Парагвая Карлос Фернандес Вальдовинос
CC BY-SA 4.0 / Carlos Troya Palacios (cropped) / PhD Carlos Fernández Valdovinos
Министр финансов Парагвая Карлос Фернандес Вальдовинос. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Санкции Запада ведут к потерям Парагвая в торговле с Россией, но страна надеется быстро восстановить доходы, заявил в интервью РИА Новости парагвайский министр финансов Карлос Фернандес Вальдовинос.
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"Парагвай получает значительно меньше денег, чем при нормальных обстоятельствах. Так что мы надеемся, что этот вопрос будет решен быстро ради благосостояния каждого", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, комментируя влияние западных санкций на торговлю с Россией.
Вальдовинос отметил, что в настоящее время Россия является одним из главных рынков для экспорта говядины из Парагвая, и, хотя западные санкции не смогли привести к ограничениям, они усложнили торговлю между странами.
"Но мы верим, что в конце концов в будущем все будет улажено", - подчеркнул парагвайский министр.
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