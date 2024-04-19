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Уровень воды в реке Тобол у Кургана держится на уровне 1013 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана держится на уровне 1013 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана держится на уровне 1013 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) пятницы, держится на уровне 1013 см, не показывая снижение или рост за последние 2 часа,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:25
2024-04-19T22:25
2024-04-19T22:25
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) пятницы, держится на уровне 1013 см, не показывая снижение или рост за последние 2 часа, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника – до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1013 сантиметров.
https://ria.ru/20240416/voda-1940437211.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана держится на уровне 1013 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана на 22:00 пятницы держится на уровне 1013 см
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) пятницы, держится на уровне 1013 см, не показывая снижение или рост за последние 2 часа, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника – до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1013 сантиметров.