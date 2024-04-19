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Нидерланды выделят Украине еще 200 миллионов евро на ПВО и боеприпасы - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941133364.html
Нидерланды выделят Украине еще 200 миллионов евро на ПВО и боеприпасы
Нидерланды выделят Украине еще 200 миллионов евро на ПВО и боеприпасы - РИА Новости, 19.04.2024
Нидерланды выделят Украине еще 200 миллионов евро на ПВО и боеприпасы
Нидерланды выделят дополнительно более 200 миллионов евро на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины, сообщила в пятницу министр обороны страны Кайса... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:08
2024-04-19T19:08
в мире
украина
нидерланды
киев
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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ГААГА, 19 апр - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительно более 200 миллионов евро на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины, сообщила в пятницу министр обороны страны Кайса Оллонгрен в соцсети Х. "Нидерланды предоставят Украине дополнительную военную поддержку на сумму более 200 миллионов на противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы. Об этом я сообщила сегодня на встрече с министрами обороны стран НАТО, (Владимиром - ред.) Зеленским и (генсеком НАТО Йенсом - ред.) Столтенбергом. Нам нельзя терять время", - написала Оллонгрен. Ранее Зеленский заявил, что Украина будет продолжать терять людей и территории в случае, если партнеры не будут оказывать помощь Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot. В середине апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. При этом ранее на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов было зарезервировано 2 миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага направит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240412/niderlandy-1939651870.html
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в мире, украина, нидерланды, киев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Киев, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Нидерланды выделят Украине еще 200 миллионов евро на ПВО и боеприпасы

Оллонгрен: Нидерланды выделят Киеву дополнительную военную помощь в 200 млн евро

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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ГААГА, 19 апр - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительно более 200 миллионов евро на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины, сообщила в пятницу министр обороны страны Кайса Оллонгрен в соцсети Х.
"Нидерланды предоставят Украине дополнительную военную поддержку на сумму более 200 миллионов на противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы. Об этом я сообщила сегодня на встрече с министрами обороны стран НАТО, (Владимиром - ред.) Зеленским и (генсеком НАТО Йенсом - ред.) Столтенбергом. Нам нельзя терять время", - написала Оллонгрен.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины
12 апреля, 16:11
Ранее Зеленский заявил, что Украина будет продолжать терять людей и территории в случае, если партнеры не будут оказывать помощь Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot.
В середине апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы.
При этом ранее на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов было зарезервировано 2 миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага направит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Нидерланды сообщили, сколько выделят на военную помощь Украине в 2024 году
17 ноября 2023, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыКиевВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Сергей ЛавровНАТО
 
 
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