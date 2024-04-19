https://ria.ru/20240419/ukraina-1941129670.html
В Раде анонсировали массовую отставку министров и других высших чиновников
В Раде анонсировали массовую отставку министров и других высших чиновников - РИА Новости, 19.04.2024
В Раде анонсировали массовую отставку министров и других высших чиновников
Кабинет министров Украины ждут серьезные кадровые перестановки: "кресла" потеряют несколько министров, вице-премьеры, а также генпрокурор и члены Счетной... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:49
2024-04-19T18:49
2024-04-19T18:49
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины ждут серьезные кадровые перестановки: "кресла" потеряют несколько министров, вице-премьеры, а также генпрокурор и члены Счетной палаты, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию"... будут изменения по кабмину: три-четыре министра, среди которых даже два вице-премьера, генпрокурор, уволят... членов Счетной палаты", - говорится в сообщении. При этом, по словам Железняка, в вопросе кадровых перестановок все еще нет конкретики, список позиций может как расшириться, так и сократиться. Конкретных фамилий депутат пока назвать не может, так как решения еще не утверждены окончательно. По информации ряда украинских СМИ, речь может идти даже об отставке действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы МИД страны Дмитрия Кулебы. На повышение может пойти глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которому журналисты прочат пост премьера.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, в мире, денис шмыгаль, дмитрий кулеба, владимир зеленский
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В Раде анонсировали массовую отставку министров и других высших чиновников
Депутат Рады Железняк анонсировал отставку нескольких министров и генпрокурора