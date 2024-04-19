https://ria.ru/20240419/ukraina-1941073819.html

ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов

ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов - РИА Новости, 19.04.2024

ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов

Российские военные в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины, сообщило в пятницу... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:32

2024-04-19T15:32

2024-04-19T15:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

миг-29

украина

ан-26

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военные в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240418/vsu-1940875326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, миг-29, украина, ан-26, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф