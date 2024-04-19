https://ria.ru/20240419/ukraina-1941073819.html
ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов
ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов - РИА Новости, 19.04.2024
ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов
Российские военные в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины, сообщило в пятницу... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:32
2024-04-19T15:32
2024-04-19T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
миг-29
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ан-26
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военные в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов
Минобороны: ВС России за неделю уничтожили три украинских МиГ-29 и четыре Ан-26