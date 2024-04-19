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ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 19.04.2024 (обновлено: 15:33 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941073819.html
ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов
ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов - РИА Новости, 19.04.2024
ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов
Российские военные в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины, сообщило в пятницу... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:32
2024-04-19T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
миг-29
украина
ан-26
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военные в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240418/vsu-1940875326.html
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безопасность, россия, миг-29, украина, ан-26, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, МиГ-29, Украина, Ан-26, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов

Минобороны: ВС России за неделю уничтожили три украинских МиГ-29 и четыре Ан-26

© AP Photo / Alexander Ermochenko Украинский истребитель МИГ-29
Украинский истребитель МИГ-29 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Украинский истребитель МИГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военные в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМиГ-29УкраинаАн-26Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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