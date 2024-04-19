https://ria.ru/20240419/ukraina-1941055274.html

Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны

Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны - РИА Новости, 19.04.2024

Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны

Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны, а также развивают производственные и логистические возможности для оказания ей помощи, говорится в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:29

2024-04-19T14:29

2024-04-19T15:01

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны, а также развивают производственные и логистические возможности для оказания ей помощи, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. "Мы наращиваем нашу помощь Украине в сфере обороны и безопасности, а также наращиваем наши производственные и логистические возможности для оказания помощи этой стране", - говорится в заявлении. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240224/g7-1929319705.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, италия, сергей лавров, g7, нато