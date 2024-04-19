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Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 19.04.2024 (обновлено: 15:01 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941055274.html
Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны
Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны - РИА Новости, 19.04.2024
Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны
Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны, а также развивают производственные и логистические возможности для оказания ей помощи, говорится в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:29
2024-04-19T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны, а также развивают производственные и логистические возможности для оказания ей помощи, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. "Мы наращиваем нашу помощь Украине в сфере обороны и безопасности, а также наращиваем наши производственные и логистические возможности для оказания помощи этой стране", - говорится в заявлении. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240224/g7-1929319705.html
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в мире, украина, россия, италия, сергей лавров, g7, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Италия, Сергей Лавров, G7, НАТО
Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны

Страны G7 развивают производственные возможности для оказания помощи Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны, а также развивают производственные и логистические возможности для оказания ей помощи, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии.
"Мы наращиваем нашу помощь Украине в сфере обороны и безопасности, а также наращиваем наши производственные и логистические возможности для оказания помощи этой стране", - говорится в заявлении.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИталияСергей ЛавровG7НАТО
 
 
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