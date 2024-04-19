Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны
Страны G7 развивают производственные возможности для оказания помощи Украине
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 наращивают помощь Украине в сфере обороны, а также развивают производственные и логистические возможности для оказания ей помощи, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии.
"Мы наращиваем нашу помощь Украине в сфере обороны и безопасности, а также наращиваем наши производственные и логистические возможности для оказания помощи этой стране", - говорится в заявлении.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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