https://ria.ru/20240419/ukraina-1941038884.html
Украинские военные ограбили мужчину на блокпосту
Украинские военные ограбили мужчину на блокпосту - РИА Новости, 19.04.2024
Украинские военные ограбили мужчину на блокпосту
Правоохранители задержали в Ивано-Франковской области на западе Украины двух военнослужащих ВСУ, которые на блокпосту отобрали у мужчины более 200 тысяч... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:39
2024-04-19T13:39
2024-04-19T14:39
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали в Ивано-Франковской области на западе Украины двух военнослужащих ВСУ, которые на блокпосту отобрали у мужчины более 200 тысяч долларов, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram. "В Ивано-Франковской области двое военных на блокпосту ограбили человека, украв у него 7,6 миллиона гривен (192,7 тысячи долларов) и 19,3 тысячи долларов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным издания, инцидент произошел 17 апреля. Вблизи поселка Фрага Ивано-Франковской области возле блокпоста, который на данный момент не работает, в наручниках был найден житель поселка Студенка Калушского района. Мужчина сообщил, что его автомобиль остановили трое неизвестных, один был в форме полицейского, двое — в военной. Под видом осмотра автомобиля они вытащили мужчину из машины, надели на него наручники и забрали три сумки с деньгами. "Позже правоохранители разыскали двух преступников, ими оказались военнослужащие", — добавили в издании.
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в мире, ивано-франковская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские военные ограбили мужчину на блокпосту
На западе Украины двое военных отобрали у мужчины 200 тысяч долларов