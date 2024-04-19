https://ria.ru/20240419/ukraina-1941038884.html

Украинские военные ограбили мужчину на блокпосту

Украинские военные ограбили мужчину на блокпосту - РИА Новости, 19.04.2024

Украинские военные ограбили мужчину на блокпосту

Правоохранители задержали в Ивано-Франковской области на западе Украины двух военнослужащих ВСУ, которые на блокпосту отобрали у мужчины более 200 тысяч... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:39

2024-04-19T13:39

2024-04-19T14:39

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали в Ивано-Франковской области на западе Украины двух военнослужащих ВСУ, которые на блокпосту отобрали у мужчины более 200 тысяч долларов, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram. "В Ивано-Франковской области двое военных на блокпосту ограбили человека, украв у него 7,6 миллиона гривен (192,7 тысячи долларов) и 19,3 тысячи долларов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным издания, инцидент произошел 17 апреля. Вблизи поселка Фрага Ивано-Франковской области возле блокпоста, который на данный момент не работает, в наручниках был найден житель поселка Студенка Калушского района. Мужчина сообщил, что его автомобиль остановили трое неизвестных, один был в форме полицейского, двое — в военной. Под видом осмотра автомобиля они вытащили мужчину из машины, надели на него наручники и забрали три сумки с деньгами. "Позже правоохранители разыскали двух преступников, ими оказались военнослужащие", — добавили в издании.

https://ria.ru/20231003/voennyy-1900106027.html

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