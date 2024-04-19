https://ria.ru/20240419/ukraina-1940993577.html
В ЕС обсудят военные поставки Украине, сообщил источник
В ЕС обсудят военные поставки Украине, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2024
В ЕС обсудят военные поставки Украине, сообщил источник
Главы МИД и минобороны ЕС обсудят на совете 22 апреля в Люксембурге военные поставки Украине, включая системы ПВО, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:18
2024-04-19T11:18
2024-04-19T11:18
в мире
украина
люксембург (округ)
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Главы МИД и минобороны ЕС обсудят на совете 22 апреля в Люксембурге военные поставки Украине, включая системы ПВО, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Как обычно, мы обсудим последствия агрессии против Украины, к нам присоединятся главы МИД и минобороны Украины, которые расскажут о ситуации на месте. Верховный представитель Жозеп Боррель в своем обращении к главам МИД уже говорил о необходимости нарастить поддержку, в особенности боеприпасами и системами ПВО. Это мы должны обсудить ввиду сложной ситуации", - сказал он. Он добавил, что Украина уже потеряла 70% мощностей по электрогенерации.
https://ria.ru/20240411/demarsh-1939456874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, люксембург (округ), брюссель, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Люксембург (округ), Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В ЕС обсудят военные поставки Украине, сообщил источник
Главы МИД и минобороны ЕС обсудят на совете 22 апреля военные поставки Украине
БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Главы МИД и минобороны ЕС обсудят на совете 22 апреля в Люксембурге военные поставки Украине, включая системы ПВО, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Как обычно, мы обсудим последствия агрессии против Украины, к нам присоединятся главы МИД и минобороны Украины, которые расскажут о ситуации на месте. Верховный представитель Жозеп Боррель в своем обращении к главам МИД уже говорил о необходимости нарастить поддержку, в особенности боеприпасами и системами ПВО. Это мы должны обсудить ввиду сложной ситуации", - сказал он.
Он добавил, что Украина уже потеряла 70% мощностей по электрогенерации.