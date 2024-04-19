https://ria.ru/20240419/ukraina-1940993577.html

В ЕС обсудят военные поставки Украине, сообщил источник

В ЕС обсудят военные поставки Украине, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2024

В ЕС обсудят военные поставки Украине, сообщил источник

Главы МИД и минобороны ЕС обсудят на совете 22 апреля в Люксембурге военные поставки Украине, включая системы ПВО, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:18

2024-04-19T11:18

2024-04-19T11:18

в мире

украина

люксембург (округ)

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Главы МИД и минобороны ЕС обсудят на совете 22 апреля в Люксембурге военные поставки Украине, включая системы ПВО, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Как обычно, мы обсудим последствия агрессии против Украины, к нам присоединятся главы МИД и минобороны Украины, которые расскажут о ситуации на месте. Верховный представитель Жозеп Боррель в своем обращении к главам МИД уже говорил о необходимости нарастить поддержку, в особенности боеприпасами и системами ПВО. Это мы должны обсудить ввиду сложной ситуации", - сказал он. Он добавил, что Украина уже потеряла 70% мощностей по электрогенерации.

https://ria.ru/20240411/demarsh-1939456874.html

украина

люксембург (округ)

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, люксембург (округ), брюссель, жозеп боррель, евросоюз