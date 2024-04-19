https://ria.ru/20240419/ugroza-1941166733.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов
В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов - РИА Новости, 19.04.2024
В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в регионе. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:04
2024-04-19T23:04
2024-04-19T23:08
специальная военная операция на украине
липецкая область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в регионе."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области", - написал онГубернатор призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов
Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил об угрозе атаки дронов в регионе