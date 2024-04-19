https://ria.ru/20240419/ugroza-1941166733.html

В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов

В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов - РИА Новости, 19.04.2024

В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в регионе. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T23:04

2024-04-19T23:04

2024-04-19T23:08

специальная военная операция на украине

липецкая область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в регионе."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области", - написал онГубернатор призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

липецкая область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, вооруженные силы украины, украина