В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве
Дома у подозреваемого в резонансном убийстве в Москве изъяли 44 миллиона рублей
Деньги, обнаруженные в квартире подозреваемого в убийстве мотоциклиста на Юго-Востоке Москвы
Деньги, обнаруженные в квартире подозреваемого в убийстве мотоциклиста на Юго-Востоке Москвы
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В квартире подозреваемого в резонансном убийстве в Москве изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия. Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США", — говорится в публикации.
Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.
Резонансное убийство
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.
По данным СК, подозреваемый живет в России нелегально. Как рассказал РИА Новости источник, временная регистрация у него закончилась в феврале. Кроме того, задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи.
Ведомство переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении второй машины, на которой скрывался предполагаемый преступник.