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В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве - РИА Новости, 19.04.2024
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08:38 19.04.2024 (обновлено: 09:44 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html
В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве
В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве - РИА Новости, 19.04.2024
В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве
В квартире подозреваемого в резонансном убийстве в Москве изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:38
2024-04-19T09:44
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
азербайджан
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В квартире подозреваемого в резонансном убийстве в Москве изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."В рамках расследования уголовного дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия. Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США", — говорится в публикации.Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.Резонансное убийствоВ среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.По данным СК, подозреваемый живет в России нелегально. Как рассказал РИА Новости источник, временная регистрация у него закончилась в феврале. Кроме того, задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Ведомство переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении второй машины, на которой скрывался предполагаемый преступник.
https://ria.ru/20240418/pistolet-1940895642.html
москва
россия
азербайджан
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы, азербайджан
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Азербайджан
В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве

Дома у подозреваемого в резонансном убийстве в Москве изъяли 44 миллиона рублей

Деньги, обнаруженные в квартире подозреваемого в убийстве мотоциклиста на Юго-Востоке Москвы
Деньги, обнаруженные в квартире подозреваемого в убийстве мотоциклиста на Юго-Востоке Москвы
Деньги, обнаруженные в квартире подозреваемого в убийстве мотоциклиста на Юго-Востоке Москвы
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В квартире подозреваемого в резонансном убийстве в Москве изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия. Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США", — говорится в публикации.
Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.

Резонансное убийство

В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.
По данным СК, подозреваемый живет в России нелегально. Как рассказал РИА Новости источник, временная регистрация у него закончилась в феврале. Кроме того, задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи.
Ведомство переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении второй машины, на которой скрывался предполагаемый преступник.
Криминалисты при осмотре автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в убийстве в Москве
Из машины подозреваемых в убийстве из-за парковки в Москве изъяли пистолет
Вчера, 19:50
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юго-востоке МосквыАзербайджан
 
 
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