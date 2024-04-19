https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html

В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве

В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве - РИА Новости, 19.04.2024

В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве

В квартире подозреваемого в резонансном убийстве в Москве изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:38

2024-04-19T08:38

2024-04-19T09:44

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

азербайджан

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В квартире подозреваемого в резонансном убийстве в Москве изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."В рамках расследования уголовного дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия. Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США", — говорится в публикации.Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.Резонансное убийствоВ среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.По данным СК, подозреваемый живет в России нелегально. Как рассказал РИА Новости источник, временная регистрация у него закончилась в феврале. Кроме того, задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Ведомство переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении второй машины, на которой скрывался предполагаемый преступник.

https://ria.ru/20240418/pistolet-1940895642.html

москва

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы, азербайджан