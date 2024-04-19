https://ria.ru/20240419/tv2-1940983013.html

В Копенгагене продолжаются работы по тушению пожара в здании биржи

В Копенгагене продолжаются работы по тушению пожара в здании биржи - РИА Новости, 19.04.2024

В Копенгагене продолжаются работы по тушению пожара в здании биржи

Работы по тушению пожара в историческом здании фондовой биржи в Копенгагене продолжаются четвертый день подряд, остается высокий риск обрушения здания, сообщает РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:38

2024-04-19T10:38

2024-04-19T10:42

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Работы по тушению пожара в историческом здании фондовой биржи в Копенгагене продолжаются четвертый день подряд, остается высокий риск обрушения здания, сообщает в пятницу телеканал TV2. "В пятницу утром, в 6:00 (7:00 мск), работы по тушению пожара в Бёрсене (здание копенгагенской биржи – ред.) всё ещё продолжаются", - говорится в публикации. На снимках, сделанных в пятницу утром, видно, что строительные леса, которые раньше стояли вокруг шпиля биржи, наклонились над сгоревшей частью здания. Спасатели приступили к разбору лесов, которые, по их словам, могут привести к ещё большему обрушению конструкций, сообщает телеканал. Пожар в историческом здании фондовой биржи в Копенгагене начался во вторник утром. Вскоре после возгорания обрушился шпиль и крыша. Половина здания полностью выгорела к среде, в четверг обрушился фасад. Представитель пресс-службы полиции Копенгагена Сара Шлютер ранее сообщала РИА Новости, что пострадавших в результате пожара нет. Датские СМИ, деятели культуры и политики сравнили это событие с пожаром в парижском Нотр-Даме, который сгорел пять лет назад. Историческое здание биржи, шпиль которого имел форму переплетённых хвостов четырёх драконов, находилось на реконструкции, отмечало издание Local Denmark. Шпиль был построен в 1625 году, что делает его одной из старейших построек Копенгагена. В здании в стиле голландского ренессанса располагается штаб-квартира датской торговой палаты, ранее до 1974 года в нём работала Копенгагенская фондовая биржа. Люди вместе со спасателями выносили картины и другие артефакты из здания, большую часть произведений искусства удалось спасти. Копенгаген будет восстанавливать сгоревшее здание биржи, пользуясь опытом реставрации Нотр-Дама, сообщили датские СМИ.

https://ria.ru/20240121/kartiny-1922588758.html

https://ria.ru/20231211/pozhar-1915018256.html

https://ria.ru/20240416/denmark-1940347796.html

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в мире, коммерческая недвижимость, копенгаген