https://ria.ru/20240419/turtsiya-1941046067.html

В Турции оценили напряженность между Ираном и Израилем

В Турции оценили напряженность между Ираном и Израилем - РИА Новости, 19.04.2024

В Турции оценили напряженность между Ираном и Израилем

В МИД Турции считают, что есть риск перерастания напряжённости между Ираном и Израилем в устойчивый конфликт, говорится в заявлении турецкого... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:59

2024-04-19T13:59

2024-04-19T14:08

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исфахан

обострение ситуации между ираном и израилем

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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. В МИД Турции считают, что есть риск перерастания напряжённости между Ираном и Израилем в устойчивый конфликт, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. "Существует риск, что напряженность, начавшаяся с нападения Израиля на посольство Ирана в Дамаске в нарушение международного права, может перерасти в устойчивый конфликт после последних событий. Мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к более широкому конфликту", - говорится в заявлении. "Приоритетом международного сообщества должно стать прекращение резни в Газе и достижение прочного мира в нашем регионе путем создания палестинского государства", - говорится в заявлении. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахана. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.

https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html

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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, исфахан, обострение ситуации между ираном и израилем