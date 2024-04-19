Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили напряженность между Ираном и Израилем - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 19.04.2024 (обновлено: 14:08 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/turtsiya-1941046067.html
В Турции оценили напряженность между Ираном и Израилем
В Турции оценили напряженность между Ираном и Израилем - РИА Новости, 19.04.2024
В Турции оценили напряженность между Ираном и Израилем
В МИД Турции считают, что есть риск перерастания напряжённости между Ираном и Израилем в устойчивый конфликт, говорится в заявлении турецкого... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:59
2024-04-19T14:08
в мире
космос - риа наука
иран
израиль
исфахан
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939931262_0:164:3025:1865_1920x0_80_0_0_c6b31f1838483ec308df92f0064135f5.jpg
АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. В МИД Турции считают, что есть риск перерастания напряжённости между Ираном и Израилем в устойчивый конфликт, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. "Существует риск, что напряженность, начавшаяся с нападения Израиля на посольство Ирана в Дамаске в нарушение международного права, может перерасти в устойчивый конфликт после последних событий. Мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к более широкому конфликту", - говорится в заявлении. "Приоритетом международного сообщества должно стать прекращение резни в Газе и достижение прочного мира в нашем регионе путем создания палестинского государства", - говорится в заявлении. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахана. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html
иран
израиль
исфахан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939931262_235:0:2722:1865_1920x0_80_0_0_00aa99d6e2d4230c0ad19c99055ff90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, иран, израиль, исфахан, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, Исфахан, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Турции оценили напряженность между Ираном и Израилем

МИД Турции: напряженность между Ираном и Израилем может перерасти в конфликт

© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. В МИД Турции считают, что есть риск перерастания напряжённости между Ираном и Израилем в устойчивый конфликт, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
«
"Существует риск, что напряженность, начавшаяся с нападения Израиля на посольство Ирана в Дамаске в нарушение международного права, может перерасти в устойчивый конфликт после последних событий. Мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к более широкому конфликту", - говорится в заявлении.
"Приоритетом международного сообщества должно стать прекращение резни в Газе и достижение прочного мира в нашем регионе путем создания палестинского государства", - говорится в заявлении.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахана. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
Истребитель ВВС Израиля
СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
Вчера, 04:49
 
В миреКосмос - РИА НаукаИранИзраильИсфаханОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала