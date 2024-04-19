https://ria.ru/20240419/turizm-1940775674.html

Майя Ломидзе: туризм в России растет, несмотря ни на что

Майя Ломидзе: туризм в России растет, несмотря ни на что - РИА Новости, 19.04.2024

Майя Ломидзе: туризм в России растет, несмотря ни на что

Россияне готовятся к сезону отпусков и активно строят планы на лето. О ценах на туры в Турцию, влиянии на туристов ирано-израильского конфликта и реакции... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:00

2024-04-19T11:00

2024-04-19T11:00

интервью - авторы

интервью

майя ломидзе

россия

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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Россияне готовятся к сезону отпусков и активно строят планы на лето. О ценах на туры в Турцию, влиянии на туристов ирано-израильского конфликта и реакции россиян на курортный сбор в Санкт-Петербурге в интервью РИА Новости рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Беседовала Марина Первухина.– Майя, каким этот год, по вашим ожиданиям, будет для туристов и туротрасли? Какие планы и надежды?– Ожидания в целом позитивные, но я бы сказала, что это несмотря ни на что. Во внутреннем туризме, по предварительным прогнозам, ожидается прирост туристического потока около 10-15% по итогам года. При этом очевидно, что структура спроса на внутреннем рынке вряд ли изменится: пляжный туризм составит около половины турпотока, 30% придется на экскурсионные путешествия, по 10% – на санаторно-курортное лечение и активный туризм, а остальное – на другие виды отдыха.Динамика роста туристического потока могла бы быть и выше, если бы на популярных российских направлениях было больше мест для размещения. В частности, в высокий сезон практически выбраны места на курортах Кавказских Минеральных вод, в Дагестане. Примечательно, что туристы это, видимо, тоже понимают, поэтому с самого начала года стали бронировать путевки на лето. Путешественники стремятся гарантировать себе отдых и покупают пакетные туры за четыре-шесть месяцев до начала сезона. В предыдущие два года картина была совершенно другой, с небольшой глубиной бронирования.– Какие направления по России пользуются спросом, и как обстоит дело с автотуризмом?– Сейчас по России на летний сезон в лидерах Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Санкт-Петербург и Москва. Что касается автотуризма, то в прошлом году около половины туристов отправлялись в путешествия на своих автомобилях. Это рекордная доля, так как предыдущие годы не более 15% от общего потока организованных туристов выбирали такой вид транспортировки. И нет никаких предпосылок, что в этом году доля автопутешественников уменьшится. Ожидаем также порядка 50%.– Как обстоит дело на выездном рынке, куда россияне планируют отправиться этим летом?– Список основных летних направлений выглядит на сегодняшний день так: Турция, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Пятое место может достаться Шри-Ланке, Кубе или какой-то другой экзотической стране, которая ближе к сезону покажет существенную динамику спроса. Тут мы так же ожидаем прирост около 10%. Это осторожный прогноз, так как реальный спрос будет зависеть от курсовых колебаний, ситуации с авиаперевозкой и других факторов, которые в сегодняшней ситуации довольно сложно предусмотреть или спрогнозировать.– Какова сегодня стоимость путевки в Турцию, Таиланд, Египет на лето на двоих на неделю?– Стоимость пока вполне сопоставима с прошлогодней. В Турции неделя отдыха в июне в бюджетных "пять звезд" – 140-160 тысяч рублей, в люксовых "пятерках" – около 180-200 тысяч. Туры в Египет на неделю в июне обойдутся 140-160 тысяч рублей в бюджетных пятизвездочных отелях, 175-185 тысяч – в хороших "пятерках". В Таиланд, как правило, берут десятидневные туры с размещением в гостинице с уверенными "четырьмя звездами" на базе завтраков. Отдых там летом обойдется в среднем в 190-210 тысяч рублей. При этом отмечу, что в июле-августе стоимость отдыха традиционно будет выше, минимум на 10-15%, так как на многих курортах начинается высокий сезон.– По данным Минэкономразвития, в этом году прямые рейсы из России могут появится в Саудовскую Аравию, Кувейт, Индонезию и Филиппины. Как вы считаете, будут ли они пользоваться спросом у российских туристов?– В Кувейт россияне летают транзитом на рейсах Jazeera. Так как в эту страну нужна виза, а оформлять ее непросто, то на данном этапе Кувейт – не очень интересная страна для массового туризма из России. На Филиппины летают прямые рейсы "ИрАэро" из Иркутска. А вот с Индонезией Россия активно обсуждает планы по открытию прямого авиасообщения. Но, как показывает практика, наши туристы и со стыковками охотно летают туда: в прошлом году количество российских туристов в Индонезии превысило показатели допандемийного 2019 года – 150 тысяч против 125 тысяч человек.– Есть ли переговоры о возобновлении прямых рейсов с другими странами?– Минэкономразвития ведет активные переговоры по открытию прямого авиасообщения с разными странами. С начала года неоднократно звучали планы по возможному запуску рейсов в Зимбабве, Намибию, некоторые страны Южной Америки. Звучали даже планы по организации чартеров в Северную Корею. Но что именно из перечисленного реально воплотится в жизнь, пока сказать сложно.– Есть ли у россиян интерес к поездкам в Европу?– Объем бронирования туров в Европу растет из года в год, но его нельзя назвать массовым. Туда мы продолжаем летать транзитом. Оценочно по всем, некогда основным, европейским направлениям в 2023 году отправилось более 600 тысяч российских туристов. Это, конечно, несопоставимые с допандемийным периодом потоки. Стыковочным хабом в Европу для россиян стал Стамбул.Сейчас у туроператоров есть экскурсионные и пляжные туры в Италию, Францию, Грецию, Хорватию, Испанию, Португалию, на Кипр. При этом туры на Олимпиаду практически не пользуются спросом у туроператоров. Есть также много комбинированных туров, позволяющих посетить несколько стран в течение одной поездки. Интерес в первую очередь россияне проявляют к Франции, Италии, Греции, Хорватии, Кипру, Черногории.– Поговорим о въездном туризме в Россию. Туристов из каких зарубежных стран туротрасль массово ждет в этом году? Какие планы на рынок Индонезии, Индии? Едут ли европейцы и американцы к нам?– Планы есть. И даже группы есть, немногочисленные. Что-то более-менее похожее на въездной поток показывают страны Ближнего Востока, Южная и Юго-Восточная Азия, в их числе туристы из Таиланда, Вьетнама. В Малайзии большой интерес к России. А вот европейцы к нам практически не едут. По сообщениям МИДа, за первые два месяца 2024 года было выдано 50 тысяч электронных виз и среди них есть туристы из Европы тоже. Но это вообще нельзя назвать никаким потоком, даже ручейками.Считаю, что пока все-таки очень рано говорить о каком-то более или менее внятном прогнозе о восстановлении въездного туризма в России. Минэкономразвития сформировал новую концепцию продвижения РФ за рубежом. Надеемся, что результаты не заставят себя ждать, и уже в этом году мы увидим рост турпотока из основных приоритетных стран. По прогнозам туроператоров, поток иностранных туристов этим летом может на 30-50% превысить прошлогодние показатели.– Ждете ли вы этим летом массового турпотока из Китая, и активны ли россияне в поездках в Поднебесную?– Въездной поток из Китая, также как, впрочем, и из других стран, пока не восстановился. И вряд ли это произойдет в этом году. За три месяца этого года в Россию въехало по безвизовому обмену около 40 тысяч китайских туристов. Выехало – около 60 тысяч россиян. Визовый поток, по предварительной оценке, сопоставим: оценочно 40-50% всего потока, что на въезд, что на выезд – визовый. Для сравнения, в 2019 году в среднем в квартал Россия принимала более 200 тысяч китайских туристов и примерно столько же россиян путешествовали в Китай в то время. Очевидно, что до восстановления спроса еще очень далеко.– Минэкономразвития ожидает, что в этому году электронные визы в Россию будут выдавать гражданам Египта. А египтяне вообще заинтересованы в поездках в Россию?– Не видим там активного платежеспособного спроса.– С начала года начал вроде бы налаживаться безвизовый обмен с Ираном, но случился ирано-израильский конфликт. Как он уже отразился на поездках россиян в Иран, и каких последствий вы ждете?– Обострение ситуации на Ближнем Востоке отразилось по сути только на иранском направлении, и то очень незначительно: были аннуляции туров в пятницу, 12 апреля, когда в СМИ появились сообщения о планирующемся обстреле со стороны Ирана. К вечеру понедельника, 15 апреля, когда стало понятно, что эскалации конфликта, скорее всего, не будет, аннуляции прекратились, и спрос стабилизировался.Но при этом надо понимать, что Иран – не массовое направление. Запущенный в прошлом году безвизовый обмен с этой страной показал несколько неожиданные результаты: иранские туристы активно пользуются этой возможностью. Наши – нет. Причин несколько: для группового безвиза нужна группа в количестве минимум пяти человек, а индивидуальных заявок больше. Кроме того, туроператор, согласно условиям безвизового обмена, должен отправить своего представителя вместе с группой, а это удорожает стоимость туров для каждого. Поэтому пока получается, что безвизовый обмен с Ираном больше способствует развитию въездного туризма.– И если вернуться ко внутреннему туризму, то как вы оцениваете успешность введения курортного сбора в Санкт-Петербурге?– Туристы отреагировали острее, чем это было, когда эксперимент был только введен в Краснодарском и Ставропольском краях, на Алтае и в Крыму. Тогда ожидали оттока туристов от коллективных мест размещения в частный сектор, но этого не произошло. Сейчас реакция у туристов более нервная. Но пока они платят. Говорить сейчас о перераспределении спроса на частный сектор очень рано. Во-первых, все только началось, а во-вторых, еще не высокий туристический сезон в Петербурге. Пока сложно оценить, какие последствия для коллективных средств размещения могут быть. Уверена, что решение вводить курортный сбор не с июня, а с апреля, для того, чтобы возникла определенная привычка, и это стало некой обыденностью, было правильным.– А может ли АТОР, со своей стороны, рекомендовать регионам не взимать туристический сбор?– Мы не можем рекомендовать не вводить, потому что понимаем цель туристического сбора. Это средства, которые поступают в бюджет муниципалитета на поддержку туристической инфраструктуры. Построить на это ничего нельзя, но содержать в порядке, в чистоте, сделать какой-то ремонт можно. И мы понимаем, что в любом муниципалитете эти средства не лишние, даже в таком городе как в Петербург.В Ставропольском крае это прекрасно работало, потому что в городах Кавминвод стало видно, что деньги расходуются правильно. Плюс там грамотная подача: фонтан поставили, скамейки, сад какой-то разбили, парк сделали – везде написали, что это сделано за счет туристического сбора. Это даже приятно, когда ты приезжаешь как турист и понимаешь, что вот это сделано на твои деньги.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, майя ломидзе, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)