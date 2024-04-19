https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940972762.html

Самолет Ту-22М3. Летно-технические характеристики

Самолет Ту-22М3. Летно-технические характеристики - РИА Новости, 19.04.2024

Самолет Ту-22М3. Летно-технические характеристики

Ту-22МЗ – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:15

2024-04-19T10:15

2024-04-19T10:15

справки

россия

ту-22м3

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Ту-22МЗ – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Является глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Носитель ядерных и обычных бомб и ракет (аэробаллистических и крылатых).Кодификация НАТО – Backfire. Разработка машины ОКБ А.Н. Туполева (в настоящее время АО "Туполев", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением ГК "Ростех") велась с 1974 года. Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полет 20 июня 1977. С 1978 года самолет был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года. Выпускался до 1993 года Казанским авиационным производственным объединением имени С.П. Горбунова (сейчас Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев"). Выпуск Ту-22М3 был ограничен рамками соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений ОСВ-2 и за весь период было выпущено 268 единиц техники. Всего было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.Основные конструктивные особенности самолета заключаются в геометрической изменяемости крыла, цельноповоротном стабилизаторе и вертикальном однокилевом оперении, выполненном из алюминиевых сплавов. Крыло состоит из поворотных консолей, которые могут принимать значения угла стреловидности, в зависимости от скорости, 200, 300 и 650, и неподвижной цельной части.Поворотные узлы крыла защищены аэродинамическими гребнями, помогающие защитить консоли от перетекания воздуха. За счет отклоняемого горизонтального оперения, можно дублировать органы поперечного управления при возникновении внештатных ситуаций, связанных с их выходом из строя.Самолет оснащается двумя турбореактивными двигателями НК-25, развивающие мощность с форсажной камерой до 25 тысяч кгс. Управление силовой установкой осуществляется электрической системой ЭСУД-25, а в случаи выхода ее из строя предусмотрена дублирующая гидромеханическая система. Внутренние баки самолета общей вместимостью 50 тысяч литров, расположены в киле, центроплане, в подвижной и неподвижной части крыла и центральной части фюзеляжа.Бортовое оборудования Ту-22М3 включает навигационно-пилотажный комплекс, обеспечивающий автоматическое решение навигационных задач, ручной, автоматический и полуавтоматический полет по маршруту с обеспечением предпосадочного маневра и захода на посадку. Также навигационно-пилотажный комплекс выдает необходимую информацию для автоматического выхода самолета в заданный район в заданное время и обеспечивает системы и экипаж необходимой навигационной информацией.В состав оборудования самолета входят прицельно-навигационной системы РЛС, средства РЭП, с помощью которых производится радиолокационная разведка, постановка помех, оповещение об облучении радарами, выброс тепловых ловушек и отражателей, станции ИК предусмотренной для оповещения экипажа о подлете ракет противника.В боевое оснащение самолета может входить: три сверхзвуковых ракеты класса "воздух-земля", десять аэробаллистических ракет для поражения наземных целей противника, а также до 12 тонн обычных или ядерных бомб, располагающихся в фюзеляже и на внешней подвеске. Самолет также оснащен оборонительным вооружением – пушкой ГШ-23 со скорострельностью до четырех тысяч выстрелов в минуту.Предусмотрено аварийное покидание Ту-22М3 экипажем от нулевой отметки до высоты практического потолка с помощью катапультных кресел.По суммарной боевой эффективности Ту-22М3 превосходит предшествующую модель Ту-22М2. В частности, по скоростному режиму, увеличенному тактическому радиусу действия на 14-45% (в зависимости от режима полета) и боевой эффективности. По техническим характеристикам машина также значительно превосходит своих зарубежных аналогов.В КБ Туполева прорабатывались различные варианты применения самолета Ту-22М3. В частности, был создан и производился малой серией самолет-разведчик Ту-22МР. Создавались проекты комплексов дальнего перехвата Ту-22ДП, постановщика помех Ту-22МП.В 2018 году в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации был создан первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. На самолете был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса. Самолет Ту-22М3М был принят на вооружение ВВС России 4 июля 2014 года, первый полет совершил 28 декабря 2018 года.Летно-технические характеристики бомбардировщика Ту-22М3:Размах крыла при стреловидности 20° – 23,30 метраРазмах крыла при стреловидности 65° – 34,28 метраДлина самолета – 41,46 метраВысота самолета – 11,05 метраМаксимальная взлетная масса – 126 тоннМаксимальная скорость полета – 2300 км/часПрактическая дальность – 7000 километровПрактический потолок – 13 300 метровЭкипаж – 4 человекаМатериал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ту-22м3