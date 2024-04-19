https://ria.ru/20240419/trukhanovskaya-1941012281.html

Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении

Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении - РИА Новости, 19.04.2024

Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении

Экс-ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:09

2024-04-19T12:09

2024-04-19T12:09

россия

институт русского языка имени пушкина

происшествия

образование - общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Ректора никто не уведомлял, она на больничном, ее даже юридически нельзя уволить", - говорится в сообщении. Ранее в Минобрнауки России сообщили, что исполняющим обязанности ректора института назначен Никита Гусев, а в вузе по итогам проверки выявили факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

https://ria.ru/20240409/moskva-1938817041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, институт русского языка имени пушкина, происшествия, образование - общество