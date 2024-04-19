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Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении - РИА Новости, 19.04.2024
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12:09 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/trukhanovskaya-1941012281.html
Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении
Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении - РИА Новости, 19.04.2024
Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении
Экс-ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:09
2024-04-19T12:09
россия
институт русского языка имени пушкина
происшествия
образование - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Ректора никто не уведомлял, она на больничном, ее даже юридически нельзя уволить", - говорится в сообщении. Ранее в Минобрнауки России сообщили, что исполняющим обязанности ректора института назначен Никита Гусев, а в вузе по итогам проверки выявили факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.
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россия, институт русского языка имени пушкина, происшествия, образование - общество
Россия, Институт русского языка имени Пушкина, Происшествия, Образование - Общество
Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении

Институт Пушкина сообщил, что ректор Трухановская находится на больничном

© РИА Новости / Нина ЗотинаРектор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Ректора никто не уведомлял, она на больничном, ее даже юридически нельзя уволить", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобрнауки России сообщили, что исполняющим обязанности ректора института назначен Никита Гусев, а в вузе по итогам проверки выявили факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.
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РоссияИнститут русского языка имени ПушкинаПроисшествияОбразование - Общество
 
 
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