https://ria.ru/20240419/trukhanovskaya-1941012281.html
Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении
Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении - РИА Новости, 19.04.2024
Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении
Экс-ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:09
2024-04-19T12:09
2024-04-19T12:09
россия
институт русского языка имени пушкина
происшествия
образование - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Ректора никто не уведомлял, она на больничном, ее даже юридически нельзя уволить", - говорится в сообщении. Ранее в Минобрнауки России сообщили, что исполняющим обязанности ректора института назначен Никита Гусев, а в вузе по итогам проверки выявили факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.
https://ria.ru/20240409/moskva-1938817041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, институт русского языка имени пушкина, происшествия, образование - общество
Россия, Институт русского языка имени Пушкина, Происшествия, Образование - Общество
Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении
Институт Пушкина сообщил, что ректор Трухановская находится на больничном