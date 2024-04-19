В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях на севере, западе и в центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в 21.50 мск тревога была объявлена в Киеве, после чего в течение нескольких минут распространилась на Киевскую область, а также Волынскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Ровненскую, Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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