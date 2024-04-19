https://ria.ru/20240419/trevoga-1941159675.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.04.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях на севере, западе и в центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:54

2024-04-19T21:54

2024-04-19T22:14

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

в мире

киевская область

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях на севере, западе и в центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, в 21.50 мск тревога была объявлена в Киеве, после чего в течение нескольких минут распространилась на Киевскую область, а также Волынскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Ровненскую, Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, вооруженные силы украины, в мире, киевская область, россия, дмитрий песков