https://ria.ru/20240419/tobol-1941030009.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1015 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1015 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1015 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) пятницы, вырос за шесть часов на семь сантиметров и достиг 1015 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:06

2024-04-19T13:06

2024-04-19T13:06

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) пятницы, вырос за шесть часов на семь сантиметров и достиг 1015 сантиметров, сообщает городская администрация. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров. Как отмечает правительство региона, на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ещё вчера превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров - в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров, добавляет правительство. В районе села Белозерского уровень воды превысил отметку в 5 метров 40 сантиметров, в районе ещё одного населенного пункта - Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост, уточняется в сообщении. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, на 19 апреля в регионе остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

https://ria.ru/20240419/evakuatsiya-1941010503.html

https://ria.ru/20240411/snimok-1939424337.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024