https://ria.ru/20240419/tishkovets-1940955654.html

В московском регионе выпало 45 процентов от месячной нормы осадков

В московском регионе выпало 45 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.04.2024

В московском регионе выпало 45 процентов от месячной нормы осадков

Местами в столичном регионе выпало 45% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:56

2024-04-19T08:56

2024-04-19T09:10

общество

москва

красногорск

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Местами в столичном регионе выпало 45% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "В столичном регионе местами выпало 45% от месячной нормы осадков. За минувшие в сутки в Москве, на метеостанциях ВДНХ и Балчуг, выпало по 8 миллиметров осадков, в Тушино и МГУ – по 10 миллиметров, что составляет 22-27% от месячной нормы", - написал Тишковец. Он уточнил, что в Красногорске, который примыкает к столице с северо-запада, выпало 17 миллиметров осадков, это 45% от всего положенного апрельского лимита небесной влаги. "Много осадков выпало на западе и юге Подмосковья: Шаховская, Кашира, Серебряные пруды – 15 миллиметров, Можайск – 16 миллиметров, Волоколамск – 17 миллиметров", - пояснил специалист. Тишковец добавил, что в Центральной России самым влажными оказались Смоленская область, где выпало две трети от месячной нормы осадков. Также в список вошли Калужская, Брянская и Тульская области.

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

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москва

красногорск

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, москва, красногорск, московская область (подмосковье), евгений тишковец