https://ria.ru/20240419/terekhov-1940971061.html

Власти Харькова заявили, что предпосылок для эвакуации населения нет

Власти Харькова заявили, что предпосылок для эвакуации населения нет - РИА Новости, 19.04.2024

Власти Харькова заявили, что предпосылок для эвакуации населения нет

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале заявил, что предпосылок для эвакуации населения нет. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:56

2024-04-19T09:56

2024-04-19T10:03

харьков

специальная военная операция на украине

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_fd3342e082859b9620c72b0a847c7573.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале заявил, что предпосылок для эвакуации населения нет. Терехов в начале апреля заявлял, что есть "определенные планы" по эвакуации горожан, но пока не стоит об этом говорить. "В Харькове нет предпосылок для эвакуации", - приводит слова Терехова городская администрация в Telegram-канале. По словам мэра, информацию об эвакуации якобы распространяют средства массовой информации, чтобы "заставить людей паниковать". Он также призвал СМИ развеять эти "фейки". Терехов 1 апреля сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.

https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, в мире