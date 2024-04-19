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Власти Харькова заявили, что предпосылок для эвакуации населения нет - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 19.04.2024 (обновлено: 10:03 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/terekhov-1940971061.html
Власти Харькова заявили, что предпосылок для эвакуации населения нет
Власти Харькова заявили, что предпосылок для эвакуации населения нет - РИА Новости, 19.04.2024
Власти Харькова заявили, что предпосылок для эвакуации населения нет
Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале заявил, что предпосылок для эвакуации населения нет. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:56
2024-04-19T10:03
харьков
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале заявил, что предпосылок для эвакуации населения нет. Терехов в начале апреля заявлял, что есть "определенные планы" по эвакуации горожан, но пока не стоит об этом говорить. "В Харькове нет предпосылок для эвакуации", - приводит слова Терехова городская администрация в Telegram-канале. По словам мэра, информацию об эвакуации якобы распространяют средства массовой информации, чтобы "заставить людей паниковать". Он также призвал СМИ развеять эти "фейки". Терехов 1 апреля сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.
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харьков, в мире
Харьков, Специальная военная операция на Украине, В мире
Власти Харькова заявили, что предпосылок для эвакуации населения нет

Терехов: предпосылок для эвакуации населения из Харькова нет

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале заявил, что предпосылок для эвакуации населения нет.
Терехов в начале апреля заявлял, что есть "определенные планы" по эвакуации горожан, но пока не стоит об этом говорить.
«
"В Харькове нет предпосылок для эвакуации", - приводит слова Терехова городская администрация в Telegram-канале.
По словам мэра, информацию об эвакуации якобы распространяют средства массовой информации, чтобы "заставить людей паниковать". Он также призвал СМИ развеять эти "фейки".
Терехов 1 апреля сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.
Мэр Харькова Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ мире
 
 
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