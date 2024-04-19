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Распад США уже не выглядит невозможным, считает Захарова - РИА Новости, 19.04.2024
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18:18 19.04.2024 (обновлено: 18:19 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ssha-1941123622.html
Распад США уже не выглядит невозможным, считает Захарова
Распад США уже не выглядит невозможным, считает Захарова - РИА Новости, 19.04.2024
Распад США уже не выглядит невозможным, считает Захарова
Распад США на фоне противоречий между Вашингтоном и некоторыми штатами, а также расколом самого американского общества уже не выглядит невозможным пророчеством, РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:18
2024-04-19T18:19
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Распад США на фоне противоречий между Вашингтоном и некоторыми штатами, а также расколом самого американского общества уже не выглядит невозможным пророчеством, а предстоящие выборы президента станут настоящим испытанием для американской политсистемы, таким, какого она доселе не знала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Никогда в новейшей истории американское общество само не было столь поляризовано и напряжено, как сейчас. В преддверии выборов разрыв между "синими" и "красными" штатами растёт с каждым месяцем. Ношение оружия, смертная казнь, вопросы семьи, миграция, права меньшинств, включая национальные, отношения со СМИ, права женщин и детей, вопросы вероисповедания. Единый "плавильный котёл" Америки бурлит как никогда", - написала Захарова. Она напомнила, что "США – чрезвычайно вооружённое общество с невиданным для западных демократий уровнем преступности". "Недавний фильм "Гражданская война" (в российском прокате "Падение империи", - ред.), посвящённый второй Гражданской войне в США (пока вымышленной) и "взорвавший" американскую аудиторию, вполне может стать реальностью", - считает она. По ее прогнозу, выборы президента США в ноябре "станут настоящим испытанием для американской политсистемы, таким, какого она доселе не знала". "Индикатор кризиса – сам факт предвыборной гонки между "ментально здоровым, по мнению врачей, кандидатом" и "кандидатом, которому, по мнению юристов, грозит 120 лет заключения". Прошлые выборы в США закончились разгромом Капитолия – впервые за два века – и судебными сроками оппозиции. Чем закончатся эти? Распад страны на фоне всё усугубляющихся противоречий между федеральным центром и штатами – Техасом, Флоридой, Алабамой – выглядит страшным, но уже не таким и невозможным пророчеством", - добавила она.
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в мире, сша, россия, мария захарова
В мире, США, Россия, Мария Захарова
Распад США уже не выглядит невозможным, считает Захарова

Захарова: распад США выглядит страшным, но не невозможным пророчеством

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Распад США на фоне противоречий между Вашингтоном и некоторыми штатами, а также расколом самого американского общества уже не выглядит невозможным пророчеством, а предстоящие выборы президента станут настоящим испытанием для американской политсистемы, таким, какого она доселе не знала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Никогда в новейшей истории американское общество само не было столь поляризовано и напряжено, как сейчас. В преддверии выборов разрыв между "синими" и "красными" штатами растёт с каждым месяцем. Ношение оружия, смертная казнь, вопросы семьи, миграция, права меньшинств, включая национальные, отношения со СМИ, права женщин и детей, вопросы вероисповедания. Единый "плавильный котёл" Америки бурлит как никогда", - написала Захарова.
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Она напомнила, что "США – чрезвычайно вооружённое общество с невиданным для западных демократий уровнем преступности".
"Недавний фильм "Гражданская война" (в российском прокате "Падение империи", - ред.), посвящённый второй Гражданской войне в США (пока вымышленной) и "взорвавший" американскую аудиторию, вполне может стать реальностью", - считает она.
По ее прогнозу, выборы президента США в ноябре "станут настоящим испытанием для американской политсистемы, таким, какого она доселе не знала". "Индикатор кризиса – сам факт предвыборной гонки между "ментально здоровым, по мнению врачей, кандидатом" и "кандидатом, которому, по мнению юристов, грозит 120 лет заключения". Прошлые выборы в США закончились разгромом Капитолия – впервые за два века – и судебными сроками оппозиции. Чем закончатся эти? Распад страны на фоне всё усугубляющихся противоречий между федеральным центром и штатами – Техасом, Флоридой, Алабамой – выглядит страшным, но уже не таким и невозможным пророчеством", - добавила она.
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