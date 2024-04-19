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Спикер Джонсон объяснил, почему его проект о помощи Украине не идеален
Спикер Джонсон объяснил, почему его проект о помощи Украине не идеален - РИА Новости, 19.04.2024
Спикер Джонсон объяснил, почему его проект о помощи Украине не идеален
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что больше не имел возможности тормозить обсуждение конгрессменами вопроса о помощи Украине и другим... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:16
2024-04-19T19:16
2024-04-19T19:16
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что больше не имел возможности тормозить обсуждение конгрессменами вопроса о помощи Украине и другим зарубежным союзникам США. Джонсон несколько месяцев отказывался ставить на голосование запрос Белого дома на ассигнования для Киева, Израиля и Тайваня, но на этой неделе опубликовал собственный пакет законопроектов, который, несмотря на ряд новшеств, повторяет базовые параметры президентской инициативы. "Это не идеальный законопроект, не тот, который мы бы написали, контролируй республиканцы палату представителей, сенат и Белый дом. Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах", - сказал он журналистам. Джонсон пояснил, что в палате представителей набиралось достаточное большинство, чтобы в ближайшее время преодолеть его "вето" и с помощью "петиции о высвобождении" поставить на голосование законопроект, ранее утвержденный сенатом по запросу Белого дома. Поставить на голосование собственные инициативы палата представителей собирается в субботу, после чего они поступят в сенат. Президент США Джо Байден уже заявил о поддержке законопроектов и призвал конгресс утвердить их как можно скорее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спикер Джонсон объяснил, почему его проект о помощи Украине не идеален
Спикер Джонсон заявил, что больше не мог тормозить обсуждение помощи Украине