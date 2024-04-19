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"Гвоздики" уничтожили в ДНР замаскированный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
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05:10 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1940939478.html
"Гвоздики" уничтожили в ДНР замаскированный опорный пункт ВСУ
"Гвоздики" уничтожили в ДНР замаскированный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
"Гвоздики" уничтожили в ДНР замаскированный опорный пункт ВСУ
Расчеты САУ "Гвоздика" 1-го армейского корпуса уничтожили выявленный дронами замаскированный опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщило Минобороны... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:10
2024-04-19T05:10
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Расчеты САУ "Гвоздика" 1-го армейского корпуса уничтожили выявленный дронами замаскированный опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщило Минобороны России. Отмечается, что разведчики с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции противника на одном из участков донецкого направления специальной военной операции. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", получив координаты огневых точек противника, открыл по ним огонь, поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА. "Каждый раз по рации цели получаем, наводимся… Задачи разные – подавление боевых машин, пехота, укрепы на позициях... Используем также дымовые снаряды для постановки дымовых завес, когда пехота наша идет в наступление. Под каждую задачу свой снаряд готовим", - рассказал заряжающий с позывным "Балур". Расчеты 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" ведут огонь на дальности до 22 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.
https://ria.ru/20240419/volnorez-1940936554.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Гвоздики" уничтожили в ДНР замаскированный опорный пункт ВСУ

Расчеты САУ "Гвоздика" уничтожили в ДНР замаскированный опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Расчеты САУ "Гвоздика" 1-го армейского корпуса уничтожили выявленный дронами замаскированный опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что разведчики с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции противника на одном из участков донецкого направления специальной военной операции. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", получив координаты огневых точек противника, открыл по ним огонь, поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА.
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"Каждый раз по рации цели получаем, наводимся… Задачи разные – подавление боевых машин, пехота, укрепы на позициях... Используем также дымовые снаряды для постановки дымовых завес, когда пехота наша идет в наступление. Под каждую задачу свой снаряд готовим", - рассказал заряжающий с позывным "Балур".
Расчеты 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" ведут огонь на дальности до 22 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.
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