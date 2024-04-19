https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1940938669.html

В Запорожской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

В Запорожской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024

В Запорожской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Минометный расчет 97-го мотострелкового полка группировки войск "Днепр", действующего в Запорожской области, уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T05:02

2024-04-19T05:02

2024-04-19T05:02

днепр (город)

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Минометный расчет 97-го мотострелкового полка группировки войск "Днепр", действующего в Запорожской области, уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил журналистам командир мотострелкового батальона полка с позывным "Волк". "После неудачной попытки противника атаковать наши позиции на берегу Днепра, получили координаты взлета их дрона, тем самым было выявлено место нахождения операторов дронов ВСУ. Беглым минометным огнем блиндаж с живой силой противника был полностью уничтожен, что подтверждено разведывательным БПЛА наших войск", - рассказал офицер. По его словам, полк ежедневно отражает атаки противника на линии соприкосновения протяженностью более 20 километров по берегу Днепра. "Обстановка у нас напряженная. В любое время с противоположной стороны запускают беспилотные летательные аппараты на нашем направлении, снаряженные боеприпасами... И по всему берегу, где мой батальон стоит, стоит противовоздушная оборона, то есть посты воздушного наблюдения, где применяется оружие против этих беспилотников", - сказал командир батальона. Он отметил, что речь идет не только об украинских БПЛА, но и о диверсионно-разведывательных группах противника, который пытаются высадиться на левый берег Днепра, контролируемый российскими военными. Такие попытки пресекаются, диверсантов уничтожают минометным огнем. О действия украинских дронов рассказал командир отделения БПЛА 97-го полка с позывным "Бадык". "Чаще всего прилетают в ясную погоду, когда нет дождя, тумана, и стараются заходить от солнца, чтобы было сложнее обнаружить", - рассказал он.

https://ria.ru/20240419/volnorez-1940936554.html

https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html

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днепр (город), запорожская область, вооруженные силы украины