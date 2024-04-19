https://ria.ru/20240419/sotrudnichestvo-1941131595.html

Советник посольства Маскалев: Россия и Белоруссия развивают сотрудничество

Советник посольства Маскалев: Россия и Белоруссия развивают сотрудничество - РИА Новости, 19.04.2024

Советник посольства Маскалев: Россия и Белоруссия развивают сотрудничество

Россия и Белоруссия уделяют большое внимание развитию гуманитарного сотрудничества, которое способствует укреплению и расширению связей между народами двух... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:18

2024-04-19T19:18

2024-04-19T19:18

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

александр пушкин

москва

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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Россия и Белоруссия уделяют большое внимание развитию гуманитарного сотрудничества, которое способствует укреплению и расширению связей между народами двух стран, заявил советник посольства РФ в Минске Алексей Маскалев. В пятницу в Минске в здании посольства РФ прошла культурно-просветительская акция для детей одной из белорусских школ в связи с отмечаемым в текущем году 225-летием со дня рождения поэта Александра Пушкина. В рамках мероприятия белорусские школьники смогли ознакомиться с выставкой иллюстраций к сборнику стихов Пушкина российского художника Игоря Шаймарданова, посмотреть подготовленный при его содействии мультфильм "Русалка". Перед юными слушателями выступил специалист Пушкинского заповедника "Михайловское" с рассказом о михайловском периоде в творчестве Пушкина. Ребята также получили подарок от российского посольства - сборник стихов, написанных поэтом в Михайловском. "Гуманитарному направлению сегодня уделяется особое внимание… Все это способствует расширению многовековых связей между нашими братскими народами, в основе которых лежат общие корни, история, культура и язык", - сказал Маскалев журналистам в рамках мероприятия. Он подчеркнул, что сотрудничество в гуманитарной сфере между Белоруссией и Россией осуществляется как на двусторонней основе, включая мероприятия по линии Союзного государства, так и посредством прямых контактов учреждений образования, театров, музеев, творческих и научных коллективов. "Отдельно хотел бы отметить такую появившуюся позитивную практику, когда во время визитов российских губернаторов в республику в составе делегаций приезжают творческие коллективы, театры, музыкальные и танцевальные ансамбли и выступают перед местной публикой", - продолжил дипломат. Маскалев отметил, что хорошую динамику развитию гуманитарного сотрудничества также придают российские центры науки и культуры в Минске, Бресте, Гомеле. "А буквально на днях, в день единения народов Беларуси и России, такой центр, или, как его принято называть, Русский дом, появился и в Гродно. На площадках этих центров проводятся мастер-классы, концерты, кинопоказы, образовательные мероприятия, выставки российских и белорусских художников. Для всех, кто интересуется Россией, хочет поближе познакомиться с ее многовековой историей, уникальной культурой, образовательными возможностями и туристическим потенциалом, здесь создано прекрасное культурно-гуманитарное пространство. Уверен, что работа этих центров будет еще больше наполняться", - подчеркнул он. Касаясь проводимой посольством в пятницу акции, Маскалев обратил внимание, что задача взрослых - прививать с самых ранних лет детям, молодому поколению любовь к искусству. "В современном, динамичном мире при огромном количестве всевозможных, в том числе и сомнительных, развлечений особо важным становится заинтересовать их настоящей литературой, музыкой, живописью, научить ценить то богатое наследие, которое у нас есть. Надеюсь, что после сегодняшней встречи наши маленькие гости узнают много нового о творчестве и жизни великого поэта. Возможно, захотят посетить Михайловское. А в школьной программе, изучая произведения Пушкина, возможно, с теплотой вспомнят и эту встречу в посольстве", - сказал представитель российского посольства. Он добавил, что это не единственное подобное мероприятие. "В течение года и в России, и в Беларуси, и в других странах будут проходить различные торжества, встречи, конференции, посвященные как юбилею Пушкина, так и другим (культурным – ред.) событиям", - констатировал Маскалев.

https://ria.ru/20240415/vystavka-1940162140.html

https://ria.ru/20230926/edinstvo-1898806130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, минск, александр пушкин, москва