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Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков - РИА Новости, 19.04.2024
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08:15 19.04.2024 (обновлено: 11:09 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/shoygu-1940952410.html
Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков
Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков - РИА Новости, 19.04.2024
Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:15
2024-04-19T11:09
безопасность
технологии
россия
омская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков, сообщили в Минобороны России. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающем танки и тяжёлые огнемётные системы. "Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", - приводит слова Шойгу российское военное ведомство. Отмечается, что министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны. "Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504550.html
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безопасность, технологии, россия, омская область, сергей шойгу
Безопасность, Технологии, Россия, Омская область, Сергей Шойгу
Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков

Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков, сообщили в Минобороны России.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающем танки и тяжёлые огнемётные системы.
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"Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", - приводит слова Шойгу российское военное ведомство.
Отмечается, что министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны.
"Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.
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