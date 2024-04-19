https://ria.ru/20240419/shoygu-1940952410.html
Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков
Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков - РИА Новости, 19.04.2024
Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:15
2024-04-19T08:15
2024-04-19T11:09
безопасность
технологии
россия
омская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков, сообщили в Минобороны России. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающем танки и тяжёлые огнемётные системы. "Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", - приводит слова Шойгу российское военное ведомство. Отмечается, что министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны. "Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504550.html
https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, омская область, сергей шойгу
Безопасность, Технологии, Россия, Омская область, Сергей Шойгу
Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков
Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков, сообщили в Минобороны России.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающем танки и тяжёлые огнемётные системы.
"Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", - приводит слова Шойгу российское военное ведомство.
Отмечается, что министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны.
"Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.