https://ria.ru/20240419/shoygu-1940952410.html

Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков

Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков - РИА Новости, 19.04.2024

Шойгу поручил нарастить темпы производства допзащиты для танков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:15

2024-04-19T08:15

2024-04-19T11:09

безопасность

технологии

россия

омская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков, сообщили в Минобороны России. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающем танки и тяжёлые огнемётные системы. "Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", - приводит слова Шойгу российское военное ведомство. Отмечается, что министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны. "Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504550.html

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россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, омская область, сергей шойгу