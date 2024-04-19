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Шойгу проверил выполнение ГОЗ в Омской области - РИА Новости, 19.04.2024
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08:10 19.04.2024 (обновлено: 09:02 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/shoygu-1940952048.html
Шойгу проверил выполнение ГОЗ в Омской области
Шойгу проверил выполнение ГОЗ в Омской области - РИА Новости, 19.04.2024
Шойгу проверил выполнение ГОЗ в Омской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающим танки и тяжёлые огнемётные системы,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:10
2024-04-19T09:02
безопасность
россия
омская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающим танки и тяжёлые огнемётные системы, сообщили в Минобороны России. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющим производство танков и тяжелых огнеметных систем", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководитель предприятия доложил министру, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации.
https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html
россия
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353
60
353
60
Шойгу на оборонном предприятии в Омской области
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающим танки и тяжелые огнеметные системы. Министр обороны поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые решают задачи в зоне СВО.
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безопасность, россия, омская область, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Омская область, Сергей Шойгу
Шойгу проверил выполнение ГОЗ в Омской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием в Омской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающим танки и тяжёлые огнемётные системы, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющим производство танков и тяжелых огнеметных систем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководитель предприятия доложил министру, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации.
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БезопасностьРоссияОмская областьСергей Шойгу
 
 
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