https://ria.ru/20240419/shoygu-1940952048.html

Шойгу проверил выполнение ГОЗ в Омской области

Шойгу проверил выполнение ГОЗ в Омской области - РИА Новости, 19.04.2024

Шойгу проверил выполнение ГОЗ в Омской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающим танки и тяжёлые огнемётные системы,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:10

2024-04-19T08:10

2024-04-19T09:02

безопасность

россия

омская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающим танки и тяжёлые огнемётные системы, сообщили в Минобороны России. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющим производство танков и тяжелых огнеметных систем", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководитель предприятия доложил министру, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html

россия

омская область

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Шойгу на оборонном предприятии в Омской области Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, выпускающим танки и тяжелые огнеметные системы. Министр обороны поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые решают задачи в зоне СВО. 2024-04-19T08:10 true PT4M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, омская область, сергей шойгу