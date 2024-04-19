https://ria.ru/20240419/shoygu-1940951630.html

Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института

Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института - РИА Новости, 19.04.2024

Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:05

2024-04-19T08:05

2024-04-19T08:54

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. Генералу армии Сергею Шойгу доложили, что курсанты в рамках производственной практики участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО", - сказали в ведомстве. По данным министерства, курсантами были восстановлены, отремонтированы и прошли техническое обслуживание десятки единиц военной автомобильной техники. Слушатели института получают практические навыки по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию машин как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений. Главе российского военного ведомства представили организацию занятий в учебно-производственном ремонтном комплексе, оснащенном современными тренажерами. Помимо основной программы подготовки курсанты проходят обучение навыкам применения беспилотных летательных аппаратов с учетом особенностей их применения в СВО.

https://ria.ru/20240417/broneavtomobili-1940504677.html

https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу