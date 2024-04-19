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Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института - РИА Новости, 19.04.2024
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08:05 19.04.2024 (обновлено: 08:54 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/shoygu-1940951630.html
Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института
Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института - РИА Новости, 19.04.2024
Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:05
2024-04-19T08:54
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. Генералу армии Сергею Шойгу доложили, что курсанты в рамках производственной практики участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО", - сказали в ведомстве. По данным министерства, курсантами были восстановлены, отремонтированы и прошли техническое обслуживание десятки единиц военной автомобильной техники. Слушатели института получают практические навыки по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию машин как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений. Главе российского военного ведомства представили организацию занятий в учебно-производственном ремонтном комплексе, оснащенном современными тренажерами. Помимо основной программы подготовки курсанты проходят обучение навыкам применения беспилотных летательных аппаратов с учетом особенностей их применения в СВО.
https://ria.ru/20240417/broneavtomobili-1940504677.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института

Шойгу проверил организацию учебы в Омском автобронетанковом институте

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. Генералу армии Сергею Шойгу доложили, что курсанты в рамках производственной практики участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО", - сказали в ведомстве.
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По данным министерства, курсантами были восстановлены, отремонтированы и прошли техническое обслуживание десятки единиц военной автомобильной техники. Слушатели института получают практические навыки по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию машин как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений.
Главе российского военного ведомства представили организацию занятий в учебно-производственном ремонтном комплексе, оснащенном современными тренажерами.
Помимо основной программы подготовки курсанты проходят обучение навыкам применения беспилотных летательных аппаратов с учетом особенностей их применения в СВО.
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