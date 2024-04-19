https://ria.ru/20240419/shoygu-1940951630.html
Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института
Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института - РИА Новости, 19.04.2024
Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:05
2024-04-19T08:05
2024-04-19T08:54
безопасность
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. Генералу армии Сергею Шойгу доложили, что курсанты в рамках производственной практики участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО", - сказали в ведомстве. По данным министерства, курсантами были восстановлены, отремонтированы и прошли техническое обслуживание десятки единиц военной автомобильной техники. Слушатели института получают практические навыки по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию машин как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений. Главе российского военного ведомства представили организацию занятий в учебно-производственном ремонтном комплексе, оснащенном современными тренажерами. Помимо основной программы подготовки курсанты проходят обучение навыкам применения беспилотных летательных аппаратов с учетом особенностей их применения в СВО.
https://ria.ru/20240417/broneavtomobili-1940504677.html
https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_56af96d1bb46e58e7bc72c2dd36fa62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил работу Омского автобронетанкового института
Шойгу проверил организацию учебы в Омском автобронетанковом институте
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. Генералу армии Сергею Шойгу доложили, что курсанты в рамках производственной практики участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО", - сказали в ведомстве.
По данным министерства, курсантами были восстановлены, отремонтированы и прошли техническое обслуживание десятки единиц военной автомобильной техники. Слушатели института получают практические навыки по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию машин как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений.
Главе российского военного ведомства представили организацию занятий в учебно-производственном ремонтном комплексе, оснащенном современными тренажерами.
Помимо основной программы подготовки курсанты проходят обучение навыкам применения беспилотных летательных аппаратов с учетом особенностей их применения в СВО.