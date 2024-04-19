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Шмыгаль назвал сроки поставок оружия Украине в случае одобрения в конгрессе

Шмыгаль назвал сроки поставок оружия Украине в случае одобрения в конгрессе - РИА Новости, 19.04.2024

Шмыгаль назвал сроки поставок оружия Украине в случае одобрения в конгрессе

Киев получит военную помощь от США в течение нескольких недель после одобрения этого законопроекта в американском конгрессе, заявил премьер-министр Украины... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T01:55

2024-04-19T01:55

2024-04-19T05:51

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киев получит военную помощь от США в течение нескольких недель после одобрения этого законопроекта в американском конгрессе, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Как передает агентство Рейтер, Шмыгаль, который находится с визитом в США, сообщил, что в сроках поставки нового оружия его заверили американские чиновники.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе на 60,84 миллиарда долларов, а также призвал конгресс к скорейшему их принятию. Из них 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг, 11,3 миллиарда — предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".

https://ria.ru/20231227/pomosch-1918589725.html

сша

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в мире, сша, украина, киев, денис шмыгаль, джо байден, майк джонсон