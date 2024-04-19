https://ria.ru/20240419/sevastopol-1940944939.html

Над морской акваторией далеко от Севастополя уничтожили воздушную цель

Над морской акваторией далеко от Севастополя уничтожили воздушную цель - РИА Новости, 19.04.2024

Над морской акваторией далеко от Севастополя уничтожили воздушную цель

Дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией далеко от Севастополя, объекты инфраструктуры в городе не пострадали, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:30

2024-04-19T06:30

2024-04-19T06:30

севастополь

михаил развожаев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией далеко от Севастополя, объекты инфраструктуры в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Громкие звуки, которые было слышно в городе - это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что в городе все спокойно.

https://ria.ru/20240121/sevastopol-1922607523.html

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев