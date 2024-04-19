https://ria.ru/20240419/semi-1941118718.html

В Ярославской области расширили состав многодетных семей

В Ярославской области расширили состав многодетных семей - РИА Новости, 19.04.2024

В Ярославской области расширили состав многодетных семей

Перечень лиц, входящих в состав многодетной семьи, расширили в Ярославской области, включив туда детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся очно в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:32

2024-04-19T18:32

2024-04-19T18:32

ярославская область

михаил евраев

многодетные семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_0:144:3386:2048_1920x0_80_0_0_28bf0f053dc784e398821128788721e6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Перечень лиц, входящих в состав многодетной семьи, расширили в Ярославской области, включив туда детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся очно в образовательных организациях, сообщает правительство региона. "Многодетными в Ярославской области будут признаны семьи, в которых есть дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях. Соответствующий закон, инициированный губернатором Михаилом Евраевым, сегодня принят на заседании региональной думы", - говорится в сообщении. Михаил Евраев отметил, что в Ярославской области таких семей более 6 тысяч. "Они смогут воспользоваться всеми имеющимися мерами поддержки многодетных до момента окончания обучения старших детей. Думаю, это станет для них хорошим подспорьем. Меры поддержки многодетных родителей у нас в безусловном приоритете. На дополнительную помощь таким семьям направим 165 миллионов рублей", - подчеркнул губернатор. По данным областного правительства, до принятия закона многодетными в Ярославской области считались более 13 тысяч семей. Теперь их число увеличивается до 20 тысяч. Михаил Евраев подчеркнул, что в Год семьи, объявленный президентом страны, поддержка родителей с детьми под особым контролем. На эти цели в 2024 году в Ярославской области будет направлено порядка 12 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240419/otchet-1941075184.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев, многодетные семьи