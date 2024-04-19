https://ria.ru/20240419/semi-1941118718.html
В Ярославской области расширили состав многодетных семей
В Ярославской области расширили состав многодетных семей - РИА Новости, 19.04.2024
В Ярославской области расширили состав многодетных семей
Перечень лиц, входящих в состав многодетной семьи, расширили в Ярославской области, включив туда детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся очно в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:32
2024-04-19T18:32
2024-04-19T18:32
ярославская область
михаил евраев
многодетные семьи
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Перечень лиц, входящих в состав многодетной семьи, расширили в Ярославской области, включив туда детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся очно в образовательных организациях, сообщает правительство региона. "Многодетными в Ярославской области будут признаны семьи, в которых есть дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях. Соответствующий закон, инициированный губернатором Михаилом Евраевым, сегодня принят на заседании региональной думы", - говорится в сообщении. Михаил Евраев отметил, что в Ярославской области таких семей более 6 тысяч. "Они смогут воспользоваться всеми имеющимися мерами поддержки многодетных до момента окончания обучения старших детей. Думаю, это станет для них хорошим подспорьем. Меры поддержки многодетных родителей у нас в безусловном приоритете. На дополнительную помощь таким семьям направим 165 миллионов рублей", - подчеркнул губернатор. По данным областного правительства, до принятия закона многодетными в Ярославской области считались более 13 тысяч семей. Теперь их число увеличивается до 20 тысяч. Михаил Евраев подчеркнул, что в Год семьи, объявленный президентом страны, поддержка родителей с детьми под особым контролем. На эти цели в 2024 году в Ярославской области будет направлено порядка 12 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240419/otchet-1941075184.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил евраев, многодетные семьи
Ярославская область, Михаил Евраев, Многодетные семьи
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Перечень лиц, входящих в состав многодетной семьи, расширили в Ярославской области, включив туда детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся очно в образовательных организациях, сообщает правительство региона.
"Многодетными в Ярославской области будут признаны семьи, в которых есть дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях. Соответствующий закон, инициированный губернатором Михаилом Евраевым
, сегодня принят на заседании региональной думы", - говорится в сообщении.
Михаил Евраев отметил, что в Ярославской области таких семей более 6 тысяч.
"Они смогут воспользоваться всеми имеющимися мерами поддержки многодетных до момента окончания обучения старших детей. Думаю, это станет для них хорошим подспорьем. Меры поддержки многодетных родителей у нас в безусловном приоритете. На дополнительную помощь таким семьям направим 165 миллионов рублей", - подчеркнул губернатор.
По данным областного правительства, до принятия закона многодетными в Ярославской области считались более 13 тысяч семей. Теперь их число увеличивается до 20 тысяч.
Михаил Евраев подчеркнул, что в Год семьи, объявленный президентом страны, поддержка родителей с детьми под особым контролем. На эти цели в 2024 году в Ярославской области будет направлено порядка 12 миллиардов рублей.