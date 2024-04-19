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Врач перечислила причины усталости и нарушения сна весной
Врач перечислила причины усталости и нарушения сна весной - РИА Новости, 19.04.2024
Врач перечислила причины усталости и нарушения сна весной
Причиной нарушения сна и усталости весной является дефицит витаминов и сезонное изменение климата, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T02:23
2024-04-19T02:23
2024-04-19T02:23
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Причиной нарушения сна и усталости весной является дефицит витаминов и сезонное изменение климата, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Причины нарушения сна и усталости весной связаны с дефицитом витаминов, потому что в зимний период человек употребляет меньше овощей и фруктов. Это еще и переходный период во времени года, то есть фактически мы переживаем изменение климата к более теплому, солнечному. А смена погоды сама по себе влияет на изменение сосудистых факторов", - отметила Щипицина. Как уточнила врач, человек измеряет артериальное давление относительно атмосферного. Различные перемены погоды несут изменения атмосферного давления, которое в свою очередь влияет на изменение артериального, а, значит, на состояние и самочувствие человека.
https://ria.ru/20240417/vrach-1940490252.html
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общество
Врач перечислила причины усталости и нарушения сна весной
Врач Щипицина: нарушить сон и вызвать усталость весной может дефицит витаминов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Причиной нарушения сна и усталости весной является дефицит витаминов и сезонное изменение климата, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
"Причины нарушения сна и усталости весной связаны с дефицитом витаминов, потому что в зимний период человек употребляет меньше овощей и фруктов. Это еще и переходный период во времени года, то есть фактически мы переживаем изменение климата к более теплому, солнечному. А смена погоды сама по себе влияет на изменение сосудистых факторов", - отметила Щипицина.
Как уточнила врач, человек измеряет артериальное давление относительно атмосферного. Различные перемены погоды несут изменения атмосферного давления, которое в свою очередь влияет на изменение артериального, а, значит, на состояние и самочувствие человека.