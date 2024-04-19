https://ria.ru/20240419/schipitsina-1940934045.html

Врач перечислила причины усталости и нарушения сна весной

Врач перечислила причины усталости и нарушения сна весной - РИА Новости, 19.04.2024

Врач перечислила причины усталости и нарушения сна весной

Причиной нарушения сна и усталости весной является дефицит витаминов и сезонное изменение климата, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T02:23

2024-04-19T02:23

2024-04-19T02:23

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Причиной нарушения сна и усталости весной является дефицит витаминов и сезонное изменение климата, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Причины нарушения сна и усталости весной связаны с дефицитом витаминов, потому что в зимний период человек употребляет меньше овощей и фруктов. Это еще и переходный период во времени года, то есть фактически мы переживаем изменение климата к более теплому, солнечному. А смена погоды сама по себе влияет на изменение сосудистых факторов", - отметила Щипицина. Как уточнила врач, человек измеряет артериальное давление относительно атмосферного. Различные перемены погоды несут изменения атмосферного давления, которое в свою очередь влияет на изменение артериального, а, значит, на состояние и самочувствие человека.

https://ria.ru/20240417/vrach-1940490252.html

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общество