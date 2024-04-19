https://ria.ru/20240419/sbu-1940993338.html

На Украине запретили еще одну партию

На Украине запретили еще одну партию - РИА Новости, 19.04.2024

На Украине запретили еще одну партию

СБУ заявила в Telegram, что на Украине запрещена еще одна пророссийская, по мнению властей, партия - "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС). РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:18

2024-04-19T11:18

2024-04-19T11:33

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львов

херсонская область

владимир зеленский

денис малюська

служба безопасности украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. СБУ заявила в Telegram, что на Украине запрещена еще одна пророссийская, по мнению властей, партия - "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС). "Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрещении еще одной "пророссийской" партии. Речь идет о "Социал-патриотической ассамблее славян" (СПАС)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным спецслужбы, главе партии Эдуарду Коваленко в сентябре 2022 года было заочно предъявлено обвинение по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц". Сейчас он находится в Херсонской области, выступает в поддержку российской военной операции против Украины. Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, в том числе "Оппозиционная платформа – За жизнь". Украинский министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20231115/farion-1909649153.html

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в мире, украина, львов, херсонская область , владимир зеленский, денис малюська, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь