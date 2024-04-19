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На Украине запретили еще одну партию - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 19.04.2024 (обновлено: 11:33 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/sbu-1940993338.html
На Украине запретили еще одну партию
На Украине запретили еще одну партию - РИА Новости, 19.04.2024
На Украине запретили еще одну партию
СБУ заявила в Telegram, что на Украине запрещена еще одна пророссийская, по мнению властей, партия - "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС). РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:18
2024-04-19T11:33
в мире
украина
львов
херсонская область
владимир зеленский
денис малюська
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. СБУ заявила в Telegram, что на Украине запрещена еще одна пророссийская, по мнению властей, партия - "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС). "Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрещении еще одной "пророссийской" партии. Речь идет о "Социал-патриотической ассамблее славян" (СПАС)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным спецслужбы, главе партии Эдуарду Коваленко в сентябре 2022 года было заочно предъявлено обвинение по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц". Сейчас он находится в Херсонской области, выступает в поддержку российской военной операции против Украины. Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, в том числе "Оппозиционная платформа – За жизнь". Украинский министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
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в мире, украина, львов, херсонская область , владимир зеленский, денис малюська, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Львов, Херсонская область , Владимир Зеленский, Денис Малюська, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Специальная военная операция на Украине
На Украине запретили еще одну партию

СБУ: на Украине запрещена "Социал-патриотическая ассамблея славян"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. СБУ заявила в Telegram, что на Украине запрещена еще одна пророссийская, по мнению властей, партия - "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС).
«
"Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрещении еще одной "пророссийской" партии. Речь идет о "Социал-патриотической ассамблее славян" (СПАС)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным спецслужбы, главе партии Эдуарду Коваленко в сентябре 2022 года было заочно предъявлено обвинение по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц". Сейчас он находится в Херсонской области, выступает в поддержку российской военной операции против Украины.
Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, в том числе "Оппозиционная платформа – За жизнь". Украинский министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовХерсонская областьВладимир ЗеленскийДенис МалюськаСлужба безопасности УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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