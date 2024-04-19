https://ria.ru/20240419/saratov-1940965524.html

В Саратовской области отменили Парад и салют на 9 мая

В Саратовской области отменили Парад и салют на 9 мая - РИА Новости, 19.04.2024

В Саратовской области отменили Парад и салют на 9 мая

Торжественного прохождения войск саратовского гарнизона и салюта в День Победы в этом году в Саратовской области не будет из соображений безопасности, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:32

2024-04-19T09:32

2024-04-19T10:08

саратовская область

общество

россия

украина

роман бусаргин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984351_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_0760efa228811585dad73c411093b370.jpg

САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Торжественного прохождения войск саратовского гарнизона и салюта в День Победы в этом году в Саратовской области не будет из соображений безопасности, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."Сегодня на заседании организационного комитета "Победа" представители совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 мая и не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности. Сразу подчеркну, что участников Великой Отечественной войны поздравим обязательно. Такая задача стоит сегодня перед всеми органами власти. Думаю, что по традиции подключатся наши волонтеры и общественные организации. Как и в прошлом году, сконцентрируемся на патриотических мероприятиях для детей и молодежи", - написал глава региона.Ранее проведение 9 мая военных парадов и шествия "Бессмертного полка" решили отменить по соображениям безопасности в ряде регионов России, граничащих с Украиной.В прошлом году в Саратовской области также отказались от торжественного прохождения войск саратовского гарнизона и салюта в День Победы из соображений безопасности участников массовых мероприятий и ветеранов. Бусаргин тогда отмечал, что сэкономленные на салютах средства лучше направить на поддержку бойцов в зоне СВО.

https://ria.ru/20240419/krym-1940956861.html

саратовская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, общество, россия, украина, роман бусаргин