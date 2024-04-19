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В Саратовской области отменили Парад и салют на 9 мая
В Саратовской области отменили Парад и салют на 9 мая - РИА Новости, 19.04.2024
В Саратовской области отменили Парад и салют на 9 мая
Торжественного прохождения войск саратовского гарнизона и салюта в День Победы в этом году в Саратовской области не будет из соображений безопасности, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:32
2024-04-19T09:32
2024-04-19T10:08
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роман бусаргин
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САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Торжественного прохождения войск саратовского гарнизона и салюта в День Победы в этом году в Саратовской области не будет из соображений безопасности, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."Сегодня на заседании организационного комитета "Победа" представители совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 мая и не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности. Сразу подчеркну, что участников Великой Отечественной войны поздравим обязательно. Такая задача стоит сегодня перед всеми органами власти. Думаю, что по традиции подключатся наши волонтеры и общественные организации. Как и в прошлом году, сконцентрируемся на патриотических мероприятиях для детей и молодежи", - написал глава региона.Ранее проведение 9 мая военных парадов и шествия "Бессмертного полка" решили отменить по соображениям безопасности в ряде регионов России, граничащих с Украиной.В прошлом году в Саратовской области также отказались от торжественного прохождения войск саратовского гарнизона и салюта в День Победы из соображений безопасности участников массовых мероприятий и ветеранов. Бусаргин тогда отмечал, что сэкономленные на салютах средства лучше направить на поддержку бойцов в зоне СВО.
https://ria.ru/20240419/krym-1940956861.html
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саратовская область, общество, россия, украина, роман бусаргин
Саратовская область, Общество, Россия, Украина, Роман Бусаргин
В Саратовской области отменили Парад и салют на 9 мая
Саратовские власти: Парад в День Победы отменен из соображений безопасности