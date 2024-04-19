https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941100299.html

Экономика России доказала свою устойчивость, признали в МВФ

Экономика России доказала свою устойчивость, признали в МВФ - РИА Новости, 19.04.2024

Экономика России доказала свою устойчивость, признали в МВФ

Экономика России доказала устойчивость в условиях санкций, указано в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию Европейского региона. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:05

2024-04-19T17:05

2024-04-19T18:11

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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Экономика России доказала устойчивость в условиях санкций, указано в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию Европейского региона."За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость", — говорится в документе.По данным фонда, российская экономика превысила ожидания по итогам 2023 года. В МВФ отметили, что объемы экспорта нефти остаются устойчивыми.Кроме того, санкции привели к "переоснащению" экономики, инвестициям в новые производственные мощности и рекордно низкому уровню безработицы с ростом доходов.В опубликованном на днях докладе МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП на 3,2 и 1,8 процента соответственно.За 2023-й рост этого показателя, по данным фонда, составил 3,6 процента, что совпадает с оценкой Росстата.В то же время европейская экономика сильно замедлилась, на что указывало в феврале постпредство России при Евросоюзе. Стагнация во многих странах Европы наблюдается с осени 2022 года.Так, несколько кварталов подряд в ЕС фиксируются околонулевые темпы роста ВВП: в третьем квартале 2023 года — минус 0,1 процента по еврозоне.Как сообщал в отчете о работе правительства Михаил Мишустин, в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксировали рецессию минус 0,3%.

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https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, мвф, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евросоюз, европа