https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941100299.html
Экономика России доказала свою устойчивость, признали в МВФ
Экономика России доказала свою устойчивость, признали в МВФ - РИА Новости, 19.04.2024
Экономика России доказала свою устойчивость, признали в МВФ
Экономика России доказала устойчивость в условиях санкций, указано в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию Европейского региона. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:05
2024-04-19T17:05
2024-04-19T18:11
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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Экономика России доказала устойчивость в условиях санкций, указано в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию Европейского региона."За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость", — говорится в документе.По данным фонда, российская экономика превысила ожидания по итогам 2023 года. В МВФ отметили, что объемы экспорта нефти остаются устойчивыми.Кроме того, санкции привели к "переоснащению" экономики, инвестициям в новые производственные мощности и рекордно низкому уровню безработицы с ростом доходов.В опубликованном на днях докладе МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП на 3,2 и 1,8 процента соответственно.За 2023-й рост этого показателя, по данным фонда, составил 3,6 процента, что совпадает с оценкой Росстата.В то же время европейская экономика сильно замедлилась, на что указывало в феврале постпредство России при Евросоюзе. Стагнация во многих странах Европы наблюдается с осени 2022 года.Так, несколько кварталов подряд в ЕС фиксируются околонулевые темпы роста ВВП: в третьем квартале 2023 года — минус 0,1 процента по еврозоне.Как сообщал в отчете о работе правительства Михаил Мишустин, в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксировали рецессию минус 0,3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мвф, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евросоюз, европа
Экономика, Россия, МВФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Евросоюз, Европа
Экономика России доказала свою устойчивость, признали в МВФ
МВФ: экономика России доказала свою устойчивость в условиях санкций
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости.
Экономика России доказала устойчивость в условиях санкций, указано в отчете
Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию Европейского региона.
"За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость", — говорится в документе.
По данным фонда, российская экономика превысила ожидания по итогам 2023 года. В МВФ отметили, что объемы экспорта нефти остаются устойчивыми.
Кроме того, санкции привели к "переоснащению" экономики, инвестициям в новые производственные мощности и рекордно низкому уровню безработицы с ростом доходов.
В опубликованном на днях докладе МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП на 3,2 и 1,8 процента соответственно.
За 2023-й рост этого показателя, по данным фонда, составил 3,6 процента, что совпадает с оценкой Росстата
.
В то же время европейская экономика сильно замедлилась, на что указывало в феврале постпредство России при Евросоюзе. Стагнация во многих странах Европы
наблюдается с осени 2022 года.
Так, несколько кварталов подряд в ЕС
фиксируются околонулевые темпы роста ВВП: в третьем квартале 2023 года — минус 0,1 процента по еврозоне.
Как сообщал в отчете о работе правительства Михаил Мишустин, в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксировали рецессию минус 0,3%.