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Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.04.2024
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22:35 19.04.2024 (обновлено: 23:34 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/rosspirtprom-1941162783.html
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.04.2024
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Компания "Бизнес-альянс" стала покупателем 100% акций крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром", следует из информации на портале "ГИС Торги". РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:35
2024-04-19T23:34
экономика
россия
росспиртпром
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Бизнес-альянс" стала покупателем 100% акций крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром", следует из информации на портале "ГИС Торги". Согласно информации, размещенной на портале, пакет акций был куплен за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. На торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая. Изначально планировалось, что аукцион по продаже акций "Росспиртпрома" пройдет 24 января, однако 17 января Росимущество сообщило, что он не состоится из-за отсутствия заявок. В феврале РИА Новости в Минфине говорили, что Росимущество готовит повторные торги по продаже "Росспиртпрома". "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.
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экономика, россия, росспиртпром, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Росспиртпром, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей

Росимущество продало "Росспиртпром" компании "Бизнес-альянс" за 8,3 млрд рублей

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦех розлива водки
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Бизнес-альянс" стала покупателем 100% акций крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром", следует из информации на портале "ГИС Торги".
Согласно информации, размещенной на портале, пакет акций был куплен за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. На торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая.
Изначально планировалось, что аукцион по продаже акций "Росспиртпрома" пройдет 24 января, однако 17 января Росимущество сообщило, что он не состоится из-за отсутствия заявок. В феврале РИА Новости в Минфине говорили, что Росимущество готовит повторные торги по продаже "Росспиртпрома".
"Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.
 
ЭкономикаРоссияРосспиртпромФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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