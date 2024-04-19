https://ria.ru/20240419/rosspirtprom-1941162783.html

Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей

Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.04.2024

Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей

Компания "Бизнес-альянс" стала покупателем 100% акций крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром", следует из информации на портале "ГИС Торги". РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T22:35

2024-04-19T22:35

2024-04-19T23:34

экономика

россия

росспиртпром

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610144_0:414:2899:2045_1920x0_80_0_0_ac0fc39cfe5d440cf951568b24b9c203.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Бизнес-альянс" стала покупателем 100% акций крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром", следует из информации на портале "ГИС Торги". Согласно информации, размещенной на портале, пакет акций был куплен за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. На торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая. Изначально планировалось, что аукцион по продаже акций "Росспиртпрома" пройдет 24 января, однако 17 января Росимущество сообщило, что он не состоится из-за отсутствия заявок. В феврале РИА Новости в Минфине говорили, что Росимущество готовит повторные торги по продаже "Росспиртпрома". "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, росспиртпром, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии)