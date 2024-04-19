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Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.04.2024
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Компания "Бизнес-альянс" стала покупателем 100% акций крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром", следует из информации на портале "ГИС Торги". РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:35
2024-04-19T22:35
2024-04-19T23:34
экономика
россия
росспиртпром
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Бизнес-альянс" стала покупателем 100% акций крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром", следует из информации на портале "ГИС Торги". Согласно информации, размещенной на портале, пакет акций был куплен за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. На торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая. Изначально планировалось, что аукцион по продаже акций "Росспиртпрома" пройдет 24 января, однако 17 января Росимущество сообщило, что он не состоится из-за отсутствия заявок. В феврале РИА Новости в Минфине говорили, что Росимущество готовит повторные торги по продаже "Росспиртпрома". "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, росспиртпром, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Росспиртпром, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Росимущество продало "Росспиртпром" компании "Бизнес-альянс" за 8,3 млрд рублей