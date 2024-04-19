https://ria.ru/20240419/rospotrebnadzor-1941016559.html

Роспотребнадзор рассказал о случаях укусов клещей в Москве

Роспотребнадзор рассказал о случаях укусов клещей в Москве - РИА Новости, 19.04.2024

Роспотребнадзор рассказал о случаях укусов клещей в Москве

Случаи присасывания клещей регистрировались в Москве при посещении парков Измайловского, Ботанического, Крылатские холмы и лесопарков Лосиный остров,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:19

2024-04-19T12:19

2024-04-19T12:24

москва

зеленоград

тинао

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Случаи присасывания клещей регистрировались в Москве при посещении парков Измайловского, Ботанического, Крылатские холмы и лесопарков Лосиный остров, Сокольники, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по городу Москве. "За 16 неделю текущего года в медицинские организации Москвы обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде за пределы московского региона и на территорию Московской области. В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении парков Измайловского, Ботанического, Крылатские холмы и лесопарков Лосиный остров, Сокольники, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что при выявлении клещей в парках и лесопарковых зонах балансодержателям этих территорий даются предписания на проведение акарицидных обработок. С начала сезона обработано 683,15 га территории, что в 3 раза превышает объём обработок, проведённых в 2023 году. "С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора и ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в текущем сезоне исследовано 591 клещ. Случаев заражения клещей вирусом клещевого энцефалита не зарегистрировано. За 16 неделю по результатам исследованных 450 клещей, доставленных населением, выявлено 29 инфицированных боррелиями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240406/klesch-1938165143.html

https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html

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зеленоград

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, зеленоград, тинао, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество