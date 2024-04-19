https://ria.ru/20240419/reuters-1940945466.html

СМИ: иранский чиновник заявил, что при атаке Израиль не использовал ракеты

СМИ: иранский чиновник заявил, что при атаке Израиль не использовал ракеты - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: иранский чиновник заявил, что при атаке Израиль не использовал ракеты

Иранский чиновник заявил, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:54

2024-04-19T06:54

2024-04-19T06:54

в мире

иран

израиль

исфахан

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иранский чиновник заявил, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает агентство Рейтер. Ранее телеканал АИС сообщил, что Израиль нанес "ракетный удар" по объекту в районе аэропорта города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций Ирана системы ПВО сработали на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов. Чиновник в Иране подтвердил Рейтер, что удары были нанесены без использования ракет.

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в мире, иран, израиль, исфахан, обострение ситуации между ираном и израилем