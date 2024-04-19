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СМИ: иранский чиновник заявил, что при атаке Израиль не использовал ракеты - РИА Новости, 19.04.2024
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06:54 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/reuters-1940945466.html
СМИ: иранский чиновник заявил, что при атаке Израиль не использовал ракеты
СМИ: иранский чиновник заявил, что при атаке Израиль не использовал ракеты - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: иранский чиновник заявил, что при атаке Израиль не использовал ракеты
Иранский чиновник заявил, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:54
2024-04-19T06:54
в мире
иран
израиль
исфахан
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иранский чиновник заявил, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает агентство Рейтер. Ранее телеканал АИС сообщил, что Израиль нанес "ракетный удар" по объекту в районе аэропорта города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций Ирана системы ПВО сработали на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов. Чиновник в Иране подтвердил Рейтер, что удары были нанесены без использования ракет.
https://ria.ru/20240419/mask-1940944104.html
иран
израиль
исфахан
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в мире, иран, израиль, исфахан, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Исфахан, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: иранский чиновник заявил, что при атаке Израиль не использовал ракеты

Reuters: иранский чиновник заявил, что при атаке Израиль не использовал ракеты

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иранский чиновник заявил, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает агентство Рейтер.
Ранее телеканал АИС сообщил, что Израиль нанес "ракетный удар" по объекту в районе аэропорта города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций Ирана системы ПВО сработали на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов.
Звено истребителей F-16l Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Маск едко прокомментировал удар Израиля по Ирану
06:22
Чиновник в Иране подтвердил Рейтер, что удары были нанесены без использования ракет.
 
В миреИранИзраильИсфаханОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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