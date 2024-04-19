https://ria.ru/20240419/reki-1941156042.html

В Оренбургской области снизился уровень воды в реках

В Оренбургской области снизился уровень воды в реках - РИА Новости, 19.04.2024

В Оренбургской области снизился уровень воды в реках

Снижение воды на уровень наблюдается на реках Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:25

2024-04-19T21:25

2024-04-19T21:25

урал

орск

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская область), 19 апр - РИА Новости. Снижение воды на уровень наблюдается на реках Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона. "В Орске уровень воды в Урале за сутки снизился на 8 сантиметров и составил 527 сантиметров. В Оренбурге уровень Урала упал на 17 сантиметров и составил 1019 сантиметров. В Илеке уровень Урала упал на 2 сантиметра и составил 913 сантиметров. Уровень воды на реке Сакмаре у Татарской Каргалы снизился на 1 сантиметр и в 20.00 достиг отметки 889 сантиметров", - говорится в сообщении. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938986093.html

урал

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

урал, орск, оренбургская область, наводнения в россии — 2024