https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка

Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка - РИА Новости, 19.04.2024

Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка

Вода из реки Ишим подошла ко всем населенным пунктам Казанского района Тюменской области, которые находятся под угрозой паводка, затоплено 93 дома, сообщила... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:50

2024-04-19T07:50

2024-04-19T07:50

происшествия

ишим (река)

тюменская область

казанский район

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Вода из реки Ишим подошла ко всем населенным пунктам Казанского района Тюменской области, которые находятся под угрозой паводка, затоплено 93 дома, сообщила глава района Татьяна Богданова. "Вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления по течению реки Ишим, и движется в Ишимский район. По всему району подтоплено 93 домовладения. Насыпь в Огнево держит воду, сегодня продолжатся работы по ее укреплению. Вчера в деревне Большие Ярки местные жители обкладывали мешками участки, чтобы остановить движение воды", – сообщила Богданова в своем Telegram-канале. На утро пятницы уровень воды в реке Ишим на гидропосте в селе Ильинка Казанского района зафиксирован на отметке 884 сантиметра (критическая 800), за сутки он снизился на 7 сантиметров. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html

ишим (река)

тюменская область

казанский район

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происшествия, ишим (река), тюменская область, казанский район, наводнения в россии — 2024