Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка
Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Вода из реки Ишим подошла ко всем населенным пунктам Казанского района Тюменской области, которые находятся под угрозой паводка, затоплено 93 дома, сообщила глава района Татьяна Богданова.
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"Вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления по течению реки Ишим, и движется в Ишимский район. По всему району подтоплено 93 домовладения. Насыпь в Огнево держит воду, сегодня продолжатся работы по ее укреплению. Вчера в деревне Большие Ярки местные жители обкладывали мешками участки, чтобы остановить движение воды", – сообщила Богданова в своем Telegram-канале.
На утро пятницы уровень воды в реке Ишим на гидропосте в селе Ильинка Казанского района зафиксирован на отметке 884 сантиметра (критическая 800), за сутки он снизился на 7 сантиметров.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.