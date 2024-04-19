https://ria.ru/20240419/pvr-1941107816.html

Жительница Кургана рассказала о жизни в ПВР

Жительница Кургана рассказала о жизни в ПВР - РИА Новости, 19.04.2024

Жительница Кургана рассказала о жизни в ПВР

Жительница Кургана Оксана Депнер, эвакуировавшаяся из зоны затопления в пункт временного размещения (ПВР) в гимназии №31 с сыном, кошкой и собакой, рассказала... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:31

2024-04-19T17:31

2024-04-19T17:34

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

общество

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КУРГАН, 19 апр - РИА Новости. Жительница Кургана Оксана Депнер, эвакуировавшаяся из зоны затопления в пункт временного размещения (ПВР) в гимназии №31 с сыном, кошкой и собакой, рассказала РИА Новости, что тут созданы для них всех комфортные условия, а ее шпиц Айза стала местной знаменитостью и "антистрессом". По словам Депнер, она эвакуировалась из микрорайона Шевелевка с сыном-школьником, кошкой Зайкой и померанским шпицем Айзой больше недели назад. В Кургане у нее нет родственников, поэтому пришлось ехать в ПВР. "Наш дом находится в ста метрах от реки Битевка, 800 метров до реки Тобол, он в зоне затопления. Мы выехали заблаговременно, до прихода большой воды, чтобы потом в спешке не собираться ", - рассказала женщина. Она добавила, что соседи, которые не эвакуировались, присылают ей фотографии ее дома - участок пока не затопило. По словам Оксаны, ее семью разместили в отдельном кабинете, здесь вполне комфортно. Сын продолжает учиться дистанционно, но учителя приходят и индивидуально консультируют. Организовано трёхразовое питание, есть чайная комната, где собираются обитатели ПВР посмотреть телевизор или просто поболтать за чашкой чая. Для животных Депнер взяла достаточно корма, кошка уже привыкла и облюбовала подоконники. "Собачка чувствует замечательно. Ее тут полюбили, каждый, кто мимо Айзы проходит, обязательно погладит, у всех улыбка на лице. Местная наша достопримечательность и антистрессик. Гуляем мы с ней за территорией школы", - поведала Депнер.

https://ria.ru/20240414/orsk-1940003332.html

https://ria.ru/20240415/kurgan-1940142111.html

курган

тобол (река)

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"Встретили нас замечательно": жительница Кургана о пункте временного размещения Жительница Кургана Оксана Депнер эвакуировалась из зоны затопления в пункт временного размещения в гимназии №31 с сыном, кошкой и собакой. Женщина рассказала РИА Новости, что в ПВР созданы все комфортные условия, а ее померанский шпиц стал местной знаменитостью и "антистрессом". 2024-04-19T17:31 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, общество