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НАТО имеет возможность поставить Украине системы ПВО, считает генсек - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/pvo-1941127849.html
НАТО имеет возможность поставить Украине системы ПВО, считает генсек
НАТО имеет возможность поставить Украине системы ПВО, считает генсек - РИА Новости, 19.04.2024
НАТО имеет возможность поставить Украине системы ПВО, считает генсек
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на виртуальной встрече министры обороны стран альянса провели обзор имеющегося вооружения, прежде всего систем ПВО, и... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:39
2024-04-19T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на виртуальной встрече министры обороны стран альянса провели обзор имеющегося вооружения, прежде всего систем ПВО, и пришли к выводу, что возможности их поставок Украине имеются. "Провели обновленный обзор по возможностям, которыми располагают члены альянса, было подтверждено наличие систем, в том числе систем Patriot, которые могут быть поставлены Украине. Я не буду называть конкретные цифры, так как это закрытая информация", - сказал Столтенберг. По его словам, теперь НАТО "работает" с конкретными союзниками, чтобы они "приняли правильные решения" по поставкам Украине. "Также важно убедиться в том, что уже переданные Украине системы Patriot находятся в рабочем состоянии. Необходимы запчасти, обслуживание, нужны и ракеты-перехватчики… То есть нужен полный пакет", - пояснил генсек. "Я ожидаю, что в ближайшее время последуют новые заявления (о поставках ПВО) на основании информации наших союзников", - заключил он. Ранее он заявил, что страны альянса должны рисковать и поставлять Киеву даже оружие, необходимое им самим для обеспечения собственной обороны, поскольку, по его словам, это оружие используется "для поражения военных возможностей России, что в итоге сделает безопаснее НАТО".
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941096078.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
НАТО имеет возможность поставить Украине системы ПВО, считает генсек

Столтенберг: у НАТО имеется возможность поставлять Украине системы ПВО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на виртуальной встрече министры обороны стран альянса провели обзор имеющегося вооружения, прежде всего систем ПВО, и пришли к выводу, что возможности их поставок Украине имеются.
"Провели обновленный обзор по возможностям, которыми располагают члены альянса, было подтверждено наличие систем, в том числе систем Patriot, которые могут быть поставлены Украине. Я не буду называть конкретные цифры, так как это закрытая информация", - сказал Столтенберг.
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По его словам, теперь НАТО "работает" с конкретными союзниками, чтобы они "приняли правильные решения" по поставкам Украине.
"Также важно убедиться в том, что уже переданные Украине системы Patriot находятся в рабочем состоянии. Необходимы запчасти, обслуживание, нужны и ракеты-перехватчики… То есть нужен полный пакет", - пояснил генсек. "Я ожидаю, что в ближайшее время последуют новые заявления (о поставках ПВО) на основании информации наших союзников", - заключил он.
Ранее он заявил, что страны альянса должны рисковать и поставлять Киеву даже оружие, необходимое им самим для обеспечения собственной обороны, поскольку, по его словам, это оружие используется "для поражения военных возможностей России, что в итоге сделает безопаснее НАТО".
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