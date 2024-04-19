https://ria.ru/20240419/pvo-1941127849.html

НАТО имеет возможность поставить Украине системы ПВО, считает генсек

НАТО имеет возможность поставить Украине системы ПВО, считает генсек - РИА Новости, 19.04.2024

НАТО имеет возможность поставить Украине системы ПВО, считает генсек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на виртуальной встрече министры обороны стран альянса провели обзор имеющегося вооружения, прежде всего систем ПВО, и... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:39

2024-04-19T18:39

2024-04-19T18:39

специальная военная операция на украине

в мире

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йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на виртуальной встрече министры обороны стран альянса провели обзор имеющегося вооружения, прежде всего систем ПВО, и пришли к выводу, что возможности их поставок Украине имеются. "Провели обновленный обзор по возможностям, которыми располагают члены альянса, было подтверждено наличие систем, в том числе систем Patriot, которые могут быть поставлены Украине. Я не буду называть конкретные цифры, так как это закрытая информация", - сказал Столтенберг. По его словам, теперь НАТО "работает" с конкретными союзниками, чтобы они "приняли правильные решения" по поставкам Украине. "Также важно убедиться в том, что уже переданные Украине системы Patriot находятся в рабочем состоянии. Необходимы запчасти, обслуживание, нужны и ракеты-перехватчики… То есть нужен полный пакет", - пояснил генсек. "Я ожидаю, что в ближайшее время последуют новые заявления (о поставках ПВО) на основании информации наших союзников", - заключил он. Ранее он заявил, что страны альянса должны рисковать и поставлять Киеву даже оружие, необходимое им самим для обеспечения собственной обороны, поскольку, по его словам, это оружие используется "для поражения военных возможностей России, что в итоге сделает безопаснее НАТО".

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941096078.html

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины