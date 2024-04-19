https://ria.ru/20240419/putin-1940997839.html

Минздрав поможет регионам при модернизации первичного звена здравоохранения

Минздрав поможет регионам при модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024

Минздрав поможет регионам при модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин попросил Минздрав оказывать все необходимое содействие регионам при реализации программы модернизации первичного звена... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:33

2024-04-19T11:33

2024-04-19T11:39

общество

владимир путин

россия

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Минздрав оказывать все необходимое содействие регионам при реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая активно идет в стране.Об этом президент заявил в обращении к участникам коллегии Минздрава. Его на расширенном заседании коллегии в пятницу зачитала вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Важно, что идет активно модернизация первичного звена. Прошу министерство и впредь оказывать субъектам федерации все необходимое организационное и методическое содействие в реализации этой масштабной и востребованной программы", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240213/putin-1927089352.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, татьяна голикова, здоровье - общество