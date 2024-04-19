https://ria.ru/20240419/putin-1940997839.html
Минздрав поможет регионам при модернизации первичного звена здравоохранения
Минздрав поможет регионам при модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024
Минздрав поможет регионам при модернизации первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин попросил Минздрав оказывать все необходимое содействие регионам при реализации программы модернизации первичного звена... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:33
2024-04-19T11:33
2024-04-19T11:39
общество
владимир путин
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Минздрав оказывать все необходимое содействие регионам при реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая активно идет в стране.Об этом президент заявил в обращении к участникам коллегии Минздрава. Его на расширенном заседании коллегии в пятницу зачитала вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Важно, что идет активно модернизация первичного звена. Прошу министерство и впредь оказывать субъектам федерации все необходимое организационное и методическое содействие в реализации этой масштабной и востребованной программы", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240213/putin-1927089352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Общество, Владимир Путин, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Минздрав поможет регионам при модернизации первичного звена здравоохранения
Путин: Минздрав поможет регионам в модернизации первичного звена здравоохранения