https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941113602.html

На Украине открыли новый завод по производству дронов

На Украине открыли новый завод по производству дронов - РИА Новости, 19.04.2024

На Украине открыли новый завод по производству дронов

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек принял участие в церемонии открытия нового завода по производству БПЛА на Украине, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:42

2024-04-19T17:42

2024-04-19T18:21

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек принял участие в церемонии открытия нового завода по производству БПЛА на Украине, сообщается на сайте германского производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH. "По случаю поездки делегации на Украину вице-канцлер и федеральный министр по делам экономики и климата Роберт Хабек открыл новое производство компании Quantum-Systems GmbH на Украине", - говорится в пресс-релизе. Открытие завода состоялось 18 апреля в присутствии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Компания намерена инвестировать в производственные мощности производства до 6 миллионов евро в ближайшие два года, на заводе будут работать около 100 человек. Ранее компания поставляла разведывательные беспилотники типа Vector для нужд минобороны Украины. Заказ был профинансирован правительством Германии. По данным издания Defense News, компания по состоянию на январь текущего года создала на Украине учебный и логистический центр, в котором украинские инструкторы подготовили по меньшей мере 200 операторов БПЛА. Quantum Systems планирует в 2024 году более чем в два раза увеличить число местных инструкторов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240215/bpla-1927542305.html

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909134078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, роберт хабек, сергей лавров, нато