https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941024462.html

В Москве растет выпуск банкоматов, газоанализаторов и ленточных пил

В Москве растет выпуск банкоматов, газоанализаторов и ленточных пил - РИА Новости, 19.04.2024

В Москве растет выпуск банкоматов, газоанализаторов и ленточных пил

На территории столицы с начала этого года отмечен рост производства высокотехнологичной продукции: банкоматов, металлорежущего инструмента, газоанализаторов и... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:13

2024-04-19T13:13

2024-04-19T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

россия

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На территории столицы с начала этого года отмечен рост производства высокотехнологичной продукции: банкоматов, металлорежущего инструмента, газоанализаторов и других подобных товаров, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные производители выпускают оборудование для промышленности, банковского сектора, сферы услуг, строительства и других отраслей экономики. Только в прошлом году производство машин и оборудования выросло на 25,2% по сравнению с показателями 2022 года. В начале 2024 года компании продолжили увеличивать выпуск продукции. Так, столичный разработчик увеличил производство банкоматов в 5 раз за первый квартал 2024 года по сравнению с подобным периодом в 2023-ем, а производитель ленточных пил – на 30 процентов", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.Специалисты московского предприятия "САГА Технологии" занимаются разработкой и выпуском банкоматов, автоматических депозитных машин, платежных и информационных терминалов. Еще эта компания выпускает кассы самообслуживания, электронные очереди и так далее. Организация с успехом продает свою продукцию по России, а также осваивает экспорт.По словам коммерческого директора компании Оксаны Калашниковой, предприятие периодически наращивает выпуск своей продукции. В компании подчеркнули, что задачей при производстве является создание современных и нужных товаров для заказчиков, клиентов и простых людей.Калашникова добавила, что увеличение объема выпускаемой продукции говорит об интересе к продукции локального производства. Она отметила, что спрос на российские продукции каждый год увеличивается.Производственное предприятие "Ленточные пилы" занимается разработкой и производством ленточных и дисковых пил. Эта продукция устанавливается на станки для резки. Пилы созданы из быстрорежущих и твердых сплавов, которые нужны для работы по металлу. Еще компания выпускает изделия для резки титана, жаропрочных и авиационных сталей.Третья московская организация "Промприбор-Р" разрабатывает и производит оборудование для газового анализа. Новые датчики - газоанализаторы в арктическом исполнении производят специально для компаний, которые работают в сложных или экстремальных климатических условиях. Благодаря продукции этого предприятия можно обнаружить и вовремя сообщить о превышениях безопасных концентраций опасных токсичных паров и взрывоопасных газов в местах непосредственного проведения работ и пребывания персонала.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил реорганизовать в мегаполисе ряд мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для российских промкомпаний и развитие производства. На территории Москвы есть все условия для компаний – от малых до крупных. Для столичных предприятий разработано свыше 20 системных мер поддержки города, например, целевые займы и субсидии. Также действует ряд антикризисных инструментов.Столица является городом с развитым производством. На территории мегаполиса трудятся свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240406/vypusk-1938154600.html

https://ria.ru/20240408/moskva-1938533541.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, россия, владислав овчинский, сергей собянин